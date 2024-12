Haos epskih razmera! Terza nastavio klinč sa Stanićem, pljušte uvrede: Idi kod animir dame, NE MALTRETIRAJ NAS (VIDEO)

Skandal!

Trudna Milica Veličković prišla je Bori Terziću, te ga je upozorila na ponašanje, a on je krenuo za njom u rehab i ponovo ušao u svađu sa Urošem Stanićem.

- Je l' ti je p*der bitan u životu - rekao je Terza.

- Bitniji mi je od tebe - rekla je Milica.

- Provociraš me, neću da se blamiram...On se više brinuo za to dete, nego ti. Svaka osoba se više brinula za to dete, nego ti - rekla je Milica.

- Bože koji blam hodajući. Izađi! Sram te bilo. I dalje stoji da si "NN" i da si folirant, boli te du*e i za dete i za Milicu - rekao je Stanić.

- Nema veze, tuži ga - rekla je Milica.

- Monstrum, morbidno stvorenje, "NN" lice - rekao je Uroš.

- Boli me ku*ac što sam "NN", to da znaš - rekao je Terza.

- A voliš animir damu? - pitao je Uroš.

- Volim, volim ku*ve i sve, ne volim ped*re - rekao je Terza.

- Idi kod animir dame, što mene maltretiraš? Nećeš maltretirati moju drugaricu i uhoditi nas - rekao je Stanić.

- Kako si tako bolestan?! - rekao je Terza.

- Savetujem tebi, da ne bi sejao decu i bio loš otac - rekao je Uroš.

- Koji bolesnik - ponavljala je Milica.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić