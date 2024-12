Prisetio se bolne teme: Gastoz podelio sa cimerima detalje o zatvorskim mukama na Tajlandu! (VIDEO)

Njegova sećanja ne blede!

Nenad Marinković Gastoz nije u ljubavi sa svojom devojkom Anđelom Đurišić od jutros, on se u pabu pridružio Ivaniji Bajić i Đoletu Kralju u pabu.

Ivanija ga je pitala o njegovom iskustvu u zatvoru na Tajlandu, pa je on počeo priču.

- Svi su me pitali za to, neću da ispadnem prepotentan da ne pričam, a priča je kompleksna. Svima sam ja to ispričao, eto možda tebi nisam - rekao je Gastoz.

-Čula sam je spolja, a psihički nisi pao? - pitala je Ivanija.

- Dva puta sam se u*ro, bio sam u fazonu nema dalje od ovoga. Nisam u principu, trebalo mi je malo da skontam, nisam znao da mi treba malo vremena da dođem sebi, bio sam u fazonu izašao sam iz rijalitija i zatvora to je isto. Ne nije, tek kad sam izašao odande, postao sam svestan gde sam bio - rekao je Gastoz.

- I odmah si se vratio ovamo? - pitala je Ivanija.

- Nisam se vratio, deportovali su me - rekao je Gastoz.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: K.K.