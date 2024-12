Ovde mi je svaki dan kao godina: Aneli zakukala Anđeli, ne može da priviri napolje od sramote zbog muvanja s Matejom! (VIDEO)

Ne dolazi sebi!

Anđela Đuričić došla je u posetu Aneli Ahmić, koja nije prisustvovala emisiji, jer joj nije dobro.

- Smatram da nisi ništa toliko loše uradila, večeras se nadamo da ćeš doći u emisiju. Ne treba da budeš jadna i ucveljena, znaš priču za Mateju već - rekla je Anđela.

- Ne interesuje me šta oni pričaju - rekla je Ahmićeva.

- Dobro, znaš svakako da ovo ne može da prođe. Sad si kažnjena nedolaskom u emisiju, otići će ti honorari - kazala je Anđela.

- Ovde mi je svaki dan kao godina - kukala je Aneli.

- Vidim da ti nije lako, ali iz kojih sr*nja si e izvlačila, ovo ti je ništa. Još malo će ti doći i mama i sestra - tešila je Anđela.

- Nema potrebe da dolaze - kazala je Aneli.

- Dođi sebi što pre, iskreno ti kažem. Poljubili ste se, pa šta? Rešite to - rekla je Đuričićeva.

- Ne očekujem da će me osuditi za to, možda je on i lagao - kazala je Ahmićeva.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković