U toku je novo izdanje emisije ''Pitam za druga'' sa voditeljima Stefanom Miloševićem Pandom i Jocom Novinarem. Njihove večerašnje gošće su Milica Dabović i Indira Aradinović Indi. One su dale sud o aferi Borislava Terzića Terze i Sofije Janićijević, kao i o ulasku Milice Veličković.

Kako biste prokomentarisale Milicu, Terzu i Sofiju?

Mislim da je Milica napravila veliku grešku što je došla i što joj je Sofija kriva za sve. Prvi dan me je oduševila, jer je sve sasekla u korenu, ali posle ne. Terza je ipak najveći krivac.

A šta kažete na Sofiju?

Mislim da je Sofija naivno ušla u sve to, zaljubila se. Ne bi se ta njena prošlost otkrivala, da Milica nije počela da iznosi to. Prevare se dešavaju često, a i oni nisu imali neku kosmičku ljubav. Terza je samo trebalo da kaže Milici da će biti sa Sofijom, ali da će biti tu uz njihovo dete.

Šta mislite o tome što neće da ga upiše kao oca?

Tužno, ne treba to da radi. Ona treba da bude čovek, on ne treba da moli za šansu. Njemu je već sudbinski dato da bude otac, ne može ona da mu zabrani ništa. Može da bude NN, ali i to je proces.

