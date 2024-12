Jesi me pitao da li dete ima krevetac: Milica sasula Terzi sve u lice, prozvala ga za porodicu koja joj je okrenula leđa, on je optužio da je ona kriva što ih nije zvala (VIDEO)

U toku je emisija ''Pitanja novinara''. Naredno pitanje voditelj Milan Milošević je pročitao za Sofiju Janićiejvić:

- Zašto Terzi nisi lupila šlag?

- Nisam osetila potrebu da treba njemu da lupim, mi smo se distancirali jedno od drugog. On se ogradio od mene, ja sam i dalje zaljubljena, tako da to ne bih mogla. Bebica je mene prvi izvređao, tako da je to bila šansa da mu vratim. Milici sigurno ne bih to uradila - rekla je Sofija.

- Kakav je to dogovor koji vi imate? - upitala je Milica.

- Pa da se udaljimo, ne znam zbog koga da li zbog deteta ili Mede - rekla je Sofija.

- Vama je moje dete dogovor, a najveći problemi su vam Uroš i Bebica - dodala je Milica.

- On je predložio, ja sam prihvatila, ne znam zbog čega je to predložio, to je njegovo - dodala je Sofija.

- Nemojte vi da koristite moje dete, da se perete, vama je probem Meda, ili to što si animir dama - govorila je Milica.

- Ona da je Milici zalepila šlag, ovde bi je razapeli, napala trudnicu. Nema potrebe ti da lepiš Milici šlag, nego ovom majmunu koji te je prvi vređao. Ja sam nju ostavio jer me je lagala. Mi smo se distancirali da ne pravimo ovde Milici još gore, a onda sam saznao da je ona mene lagala. Ja sam sa njom bio u vezi, uništio sam nešto zbog nje. Što se tiče Milice i mene, ona i ja se nismo viđali, išli smo zajedno kod mojih u Bosnu, mi nismo bacali pare na stanove, nismo živeli zajedno, mi smo se viđali, šetali, ali nismo bili toliko zajedno - govorio je Terza.

- On laže naravno, on bi svakako prevario mene jer je ku*var. Ja sam ludela jer je on potpisao ugovor na početku, mi smo znali to odmah, a dogovorili smo se da ja ne idem iz svog stana, da bismo štedeli novac. - rekla je Milica.

- Ja nju nisam vodio kući jer otac nije hteo - rekao je Bora.

- Nemoj ti mene da kriviš za tvoj odnos sa ocem, ja za to nisam kriva, oni su već imali loš odnos, gde je Terza odlazio od kuće zbog njega, a zamerio mu je i to što jer bilo sa mnom. Ja sam rekla da oni od mene imaju poštovanje, ne moraju da me vole, ali oni su roditelji oca mog deteta. NJihov odnos me ne zanima, to je do njih.. - rekla je Milica.

- Moja porodica je savršena, oni su divni - rekao je Terza.

- Oni su krivi koliko i ti, njegova porodica je najgora porodica kao i ti, ti si njima najveća mrlja, a oni su krivi što su te tako vaspitali - rekla je Milica.

- Mi bi pukli kad tada - govorio je Terza.

- Naravno, ti si nam dao priliku da vidimo da li bismo uspeli. Tvoji su podržali tvoju vezu sa ljubavnicom, a pored toga znali su da je meni ugrožena trudnoća. - govorila je Milica.

- Ja ako sam NN, ja ću nju tužiti, to je moje pravo, ona meni neće ucenjivati - govorio je Terza.

- Ja njegovu porodicu ne bih pominjala, da su se oni postavili kako treba, oni da su hteli mogli su da postave pitanje za unuče, oni su blam kao što si i ti. Sve im najgore želim, ćerkama od njegovog brata želim zeta kao što je Terza. Njegovi su govorili da on mene voli, da ja preterujem, pravdali se, govorili su mi da nam spremaju sprat, a onda kada je napravio to što je uradio, oni su prestali da se javlju. Oni su mene zvali dvadeset i nekog oktobra, kada me je zvao njegov brat za neku kamatu. - dodala je Milica.

- Što ti njih nisi zvala - govorio je Terza.

-Sram te bilo, ne dao ti Bog da si preživeo nešto kao ja, ne želim tvoju porodicu ni tebe blizu deteta, jesi me pitao da li dete ima krevetac. - zaplakala je Milica.

Autor: Pink.rs