Doživela nervni slom: Milica saznala da Sofija planira sa Terzinim novem da otvori firme, pa poludela! (VIDEO)

U toku je emisija 'Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Sofiju Janićijević i Milicu Veličković koje su ušle u brutalan sukob zbog Sofije koja je računala honorare Borislava Terziće Terze i pravila planove koje firme može da otvori sa tim novcem.

- Šta ste videle u Terzi, pa ste se obe toliko zaljubile? - glasilo je pitanje.

- Ja propast, ništa nisam videla - rekla je Milica.

- Ne znam, on ima tu neku energiju koja mene privlači. Ja sam rekla da je on toliko snalažljiv, računala sam koliko je zaradio prošle godine i koliko može ove godine, pa da otvori firmu - rekla je Sofija.

- Izvini kakva firma, je l' ti želiš da moje dete nema hleba da jede? - upitala je Milica.

- Jao, ne preuveličavaj. Ja sam rekla da nije izgubio honorare, da je mogao da otvori firmu - rekla je Sofija.

- Je l' ti znaš da on čeka dete? - upitala je Milica.

- Ja nisam pričala o detetu, pričala sam kao da je sposoban. Ja vidim sebe napolju sa njim - rekla je Sofija.

- Gde je moje dete u toj priči? E zbog ovoga tražim da izabere između nje i ljubavnice. Zato što ona hoće sve pare da uzme mom detetu. Valjda je logično da žena koja ga voli da kaže da sve što zaradi da Milici da digne kredit za stan, ja sam u šoku. Još sam u većem šoku da on ćuti na ovo. Vrlo je jasan njegov motiv ulaska, ona sklapa pare od prošle godine - rekla je Milica.

- Ona lupa gluposti. Ona nije razumela - rekla je Sofija.

- Ona to razmišlja o njemu i o parama. Ova bi meni da izbije poslednje pare iz džepa za dete - rekla je Milica.

- Ja sam pričala da je on sposoban muškarac - rekla je Sofija.

- Rekla je da sa 40.000 evra može da otvori šta god poželi - rekao je Milan.

- Je l' si ti retardirana? Čovek čeka dete. Ja ću poludeti, nakucaću je u glavu, i nju i njega - rekla je Milica.

- Ja sam pričala da je on jako sposoban, nisam ja računala honorare. Nisam o tome pričala, niti zavirivala u njegov život, nisam tolika budala. Pričala sam o njemu kao njemu - rekla je Sofija.

- On kao on ne postoji, on čeka dete. Ja ću dobiti nervni slom od ove ku*etine - rekla je Milica.

- Ja sam pričala sa Dačom, pitao me da li stvarno vidim život sa njim - rekla je Sofija.

- Ako je on stvarno pravi muškarac, što si rekla onda da bi abortirala njegovo dete? - upitao je Milan.

- Ja to nikada nisam rekla, niti bi moglo to da se desi - rekla je Sofija.

- Je l' moguće da ti ćutiš na ovo? - upitala je Milica.

- Ma šta mene briga - rekao je Terza.

- Koliko nećeš videti dete, je*em ti mater - rekla je Milica, a potom polila Terzu.

- Mrš bre, je*em ja tebi mater - rekao je Terza.

