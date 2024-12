Ponovo je matirala: Sofija nastavila da uzdiže sebe i svoju izgleda, pa joj Milica objasnila da njih dve ne mogu da se porede nikada (VIDEO)

Nema dalje!

U toku je emisija ''Pitanja novinara''. Naredno pitanje voditelj Milan Milošević je pročitao za Sofiju Janićijević:

- Da li si ti toliko mutava ili ti je i majka tolika ku*va kada je ne braniš?

- To ima veze sa Milicom kada je ušla, kada joj nisam odgovorila, a nakon toga sam rekla šta i kako, iznela svoje mišljenje, i branila svoje. Ja sam Milici odgovorila na sve to, i ne dam na sebe. Meni jeste neprijateno, ali znam moju mamu, ona je poštena, prvi dečko joj je moj otac, drugi je sada. Ona ne može da bude ku*va, žena koja posti - rekla je Sofija.

- Jeste mama joj je rekla da joj je ćerka vernica, Ovo je prvi put stiglo pitanje da je nečija majka ku*va. To je pitanje za tebe i tvoju majkui, a to je pitanje jer je tvoja mama rekla da sam ja sama kriva za stes. Tvoju majku svi vole, a ujak i baba se prave da je ne poznaju. Hvala ti najbolja majko na svetu, divna si, pošalji mu još jedan duks, kupujemo još jednu nekretninu - rekla je MIlica.

- Sofija je ćutala od samog starta, ona mora da brani porodicu, na sve načine, a Milica ima pravo da kaže šta ona želi. Ona je morala da brani svoju majku, bez obzira na sve, ona je morala da brani svoju majku. Moja jedina greška je bila da se on osipa jer dani odmiču, ali on je taj koji treba da ućutka Sofiju. Oni su žrtve sopstevenih izbora. Milica je došla da vidi emocije,a moje mišljenje je da on nju nije nikada voleo - rekla je Kačavenda.

- Ona treba da kaže Kriva sam okej, ali ona nije rekla. Ovde mora da se žuti na neke stvari, ona nije branila svoju majku kako treba - rekao je Mica.

- Ona je ušla i rekla sve i svašta, ja sam bila u šoku,ali ja sam se zaljubilja, a zbog ljubavi se vode ratovi - rekla je Sofija.

- Ona se takmičila sa mnom, ugrozila moje dete. rekla je da sam ljubomrona na to što je ona se*s bomba - rekla je MIlica.

- Ja sam svesna svog fizičkog izgleda, ja sam za sebe se*s bomba, nisam se uporešivala sa njom, a ona želi mene da ocrni - rekla je Sofija.

- To nije poenta, nije problem što je ona ušla sa zauzetim, poenta je što je ona ugrozila moje dete. Ona je na pitanje da li je ona za mene se*s bomba, i da sam ja ljubomorna, ona je rekla da. - rekla je Milica.

- To je moje mišljenje, ja ne znam da li si ti ljubomorna - rekla je Sofija.

Autor: N.B.