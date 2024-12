Vodi rat sa Milicom preko Terze: Karić urniše Sofiju, ubeđen da nije nimalo fina kako se predstavlja! (VIDEO)

Oblatio je!

U toku je emisija 'Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Milicu Veličković.

- To kraljice naša, sve ih postavi na mesto i drago nam je što čuvaš Bebicu i Uroša - glasilo je pitanje.

- To podrško moja, animir dama i NN nisu postigli danas ništa. Ovo je pitanje stiglo jer su pokazali svoju slabost nad Bebicom i Urošem, sve je rečeno - rekla je Milica.

Naredno pitanje bilo je za Sofiju Janićijević: Pa kada si se toliko zaljubila, zašto se ne boriš za svoju ljubav? - glasilo je pitanje.

- On je želeo da se distancira iz njemu poznatih razloga, videćemo koji su do kraja. Ja sam ga pustila da bih videla šta će dalje uraditi. Ja ga puštam da on razmisli i da se sabere. Tu će on meni pokazati da li sam vredna bila svega što se desilo ili nije bilo vredno. Ne bih da njemu kvarim put o kome on razmišlja, možda je iskren, možda nije. Vreme će nam pokazati - rekla je Sofija.

- Da li ti nedostaje? - upitao je Milan.

- Nedostaje mi jako, u svakom momentu. Puštam da on sam donese odluku, kad bude bio sam u svojim mislima. Kada ne bude imao mentore koji ga savetuju šta treba da radim - rekla je Sofija.

- Ona sad priča šlagere, odlično ona zna da se sve snima. Njena priča o zaljubljenosti jedino opravdava ta njena borba za Terzom - rekao je Karić.

- To svi mislimo, ja nisam videla da se ona njemu brka, ali sam videla da Terza brani Sofiju. Ona sedi i čeka, meni Sofija kaže sinoć: ''Mi se gledamo'' - rekla je Kačavenda.

- Mislim da Sofija vodi rat preko Terze. Nakon nekih izgovorenih reči, ovo je njena borba protiv Milice - rekao je Karić.

- Kako ona koristi sada Terzu? - upitala je Kačavenda.

- Kako? Ona njim manipuliše lepim rečima i šlagerima - rekao je Karić.

- Ja ne želim da izgubim čoveka sa kojim sam ušla u vezu - rekla je Sofija.

- Pa ti da si ušla iskreno s njim u vezu ne bi pominjala Medu - rekao je Karić.

- Poenta je Terzino ponašanje koji dozvoljava Sofiji da tako provocira Milicu - rekla je Kačavenda.

