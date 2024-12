On brani Sofiju a napada Milicu: Uroš prozvao Terzu da je licemer, pa je Veličkovićeva otkrila kakve emocije ima prema njemu (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija ''Pitanja novinara''. Naredno pitanje voditelj Milan Milošević je pročitao za MIlicu Veličković:

- Da li misliš da se Terza pokajao, videli smo da se trudi oko tebe?

- Naravno da ne, on je folirant. On i dalje brani ljubavnicu, a ja ćuti sve vreme, a pismo da sam se ja porodila neće stići sigurno, ja mu želim sve najgore u životu. Ćerka mu neće ni na sahranu doći. Ona mene provicira, a on ćuti, ja sam rekla dete ili Sofija, a ona sa gura u taj odnos, on je brani, tako da nema pranja preko mene. Ja ga mrzim - rekla je Milica.

- Da se pokajao Milica bi ga navela kao oca, njemu je praksa nula, sve se vidi, on sve vreme brani Sofiju, a Milicu napada, ona nije njegovo vlasništvo, tako da mu to ne ide. Njemu je bilo drago kada je Sofija rekla da cce se ljubiti za sedam dana. On je zamalo pogodio Miličin stomak, kada je mene gađao. - rekao je Uroš.

Autor: N.B.