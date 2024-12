Mislim da smo oboje izgubili: Anđela ipak uspela malo da smekša nakon raskida sa Gastozom, sledi pomirenje?! (VIDEO)

Budemo videli!

U toku je emisija 'Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Anđelu Đuričić.

- Anđo, zašto ne pričaš sa svojim partnerom o svemu što ti smeta i svemu što te muči, umesto što skupljaš u sebi, pa pukneš? - glasilo je pitanje.

- Mi pričamo stalno, on je znao za to ležanje, već sam pre 15 dana rekla kad je bilo za Keti. Ako mene tad niko nije shvatio ozbiljno, ja stvarno ne znam. Ja ne smatram da je to okej, to je moj stav. I da mu nisam nekim slučajem rekla, a to nije moguće, on odlično mene poznaje i čuo je za Keti. Milane ja sam njemu u vešeraju navela šta sme da radi, a šta ne sme. Vrlo jasno sam mu dala sve na tacni šta se meni dopada, a šta ne. Njegovo ponašanje se veoma korigovalo, on je to suptilo promenio. Njegovo ponašanje je vrlo slobodno za nekog ko je u vezi, ja sam to prihvatila i meni to odgovarala, ali mi ne odgovara da ga sa ženskom osobom zateknem u krevetu. To ne može, kome je to normalno, taj nek se prijavi za to. Ja nisam taj tip i meni to ne odgovara, njemu ništa nije zabranjeno. Ja poverenje u njega imam, ali ne želim da radi stvari koje meni smetaju. To su prirodna pravila u vezi, čim meni zaigra tu nešto, ja to ne mogu da stavim pod tepih - rekla je Anđela, pa dodala:

- Ja sam se prvoj minuti rekla ajde, iskuliraću i ustaće brzo. U sledećem trenutku sam shvatila da ne mogu da prećutim. Naš odnos je generalno zdrav, moja reakcija je prirodna i normalna. To su moji stavovi i uvek će ostati takvi, a za ono što je rekao da sam ja izgubila, ja bih mu poručila: ''Mislim da smo oboje izgubili jer je naša veza bila jako lepa i fina'' - rekla je Anđela.

- Ja stvarno ne bih uradio ništa da sam znao da će ona odreagovati ovako. Meni je smešno i blamatno što je ona ostavila moje stvari i raskinula, ali ajde budemo videli, tu smo gde smo. Proćiće sve ovo i biće okej - rekao je Gastoz.

Autor: N.P.