Njemu dete nije bitno: Milica stavila do znanja da je NN ne zanima, pa mu stavila do znanja da dete zaboravi (VIDEO)

Nerealno!

U toku je emisija ''Pitanja novinara''. Naredno pitanje voditelj Milan Milošević je pročitao Za Milicu Veličković:

- Milice kažeš da su Sofija I Terza savršen par, a što ga onda uslovljavaš?

- Ne zanimaju me, on će svakako biti NN, on ponovo brani ljubavnicu, pa će sigurno biti NN, on ne želi Uroša geja kraj moje ćerke, ja ne želim njegovu fuk*etinu - govorila je Milica.

- Ja mogu da kažem šta ja imam, videćeš ti - rekao je Terza.

- Ja sam njega uslovila zbog deteta, ali nije njemu to bitno - rekla je MIlica.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: N.B.