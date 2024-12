Ja ću biti najbolji otac: Terza dao sve od sebe da smekša Milicu pri odluci za NN lice, pa joj zabranio da ima dečka! (VIDEO)

Hit!

Borislav Terzić Terza prišao je Milici Veličković kako bi pokušao da je smekša, a ona mu je stavila do znanja da ima dečka i da nije sama što je njega izbacilo iz takta, te joj je i zabranio.

- Nemoj da sam videla da se smeješ više - rekla je Milica.

- Ti huškaš Uroša protiv mene - rekao je Terza.

- Samo te puštam da vidim kakav si. Uništio si mi život, smrade zbog tebe idem po Palmotićevoj sa 25 godina. Danas si zakucao tako da nećeš saznati kad se porodim - rekla je Milica.

- Ja ću to saznati svakako - rekao je Terza.

- Šta si ti umislio da si ti? Sve ću ćerki da pokazujem šta joj je tata radio - rekla je Milica.

- Ona će mene da voli najviše - rekao je Terza.

- Ti si stvarno smešan - rekla je Milica.

- Što radiš to? Što joj braniš da ima kontakt sa tatom - upitao je Terza.

- Je l' si ti normalan? Je l' čuješ ti šta ja pričaš? - upitala je Milica.

- Milice nemoj to radiš. Mene Sofija ne zanima, ja nju ne gledam više. Pričaš Antalija i to, kakva Antalija mene to ne zanima - rekao je Terza.

- Mene vi ne zanimate, ja idem sa mojim dečkom - rekla je Milica.

- Kakav tvoj dečko? - upitao je Terza.

- Šta si ti mislio, da ćeš ti da se je*avaš, a ja ništa od avgusta? - upitala je Milica.

- To neće moći, ti znaš kakav sam ja - rekao je Terza.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.