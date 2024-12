Razvezala jezik: Slađa Bošković osudila Terzino i Sofijino ponašanje, pa otkrila šta zamera trudnoj Milici: Fokus treba da joj bude...

Bez dlake na jeziku!

Nesuglasice između Milice Veličković, Borislava Terzića Terze i Sofije Janićijević iz dana u dan postaju sve turbulentnije, što izaziva razne komentare, kada je ova situacija u pitanju.

Nekadašnja učesnica Elite, Slađana Lazić Bošković, oglasila je za portal Pink.rs, te je dala svoj sud o situaciji koja sve više intrigira naciju iz dana u dan.

Slađana je oštro osudila preljubu, prilikom čega je otkrila na čemu jedino zamera Milici.

Nikako mi se ne sviđa cela ta situacija, pogresili su i Sofija i Terza, i ja sam to osudila od samog početka,kako sam i sama prošla kroz nešto slično i potpuno razumem Milicu. U njoj sad ključaju bes i ljutnja, povređena je jako. Mislim da Sofija ne treba da joj bude fokus. Sofija se meni od početka ne sviđa uopšte, ali realno niko ne bi mogao da ćuti na onakve uvrede dugo. Ja se čudim što je i do sada izdržala. Milica malo preteruje sa tim fokusom na Sofiju, trebalo bi na Terzu više da se fokusira, on je otac njenog deteta i mislim da on treba da razmišlja o posledicama najviše - istakla je Slađa.

Autor: S.Z.