Konačno se usaglasili: Kačavenda i Ivan detaljno izanalizirali odnos Mateje i Aneli, pa došli do istog zaključka! (VIDEO)

Šok!

Milena Kačavenda i Ivan Marinković detaljno su izanalizirali učešće pojedinih takmičara, te su iskazali najdublje gađenje.

- Mislim da Mateja misli da je njega devojka napolju ostavila. Naprasno se sad ovog utorka s njom se ćućorio, a onda je rekao da se s Aneli igrao - rekla je Kačavenda.

- Šta njih malo-malo spaja tako? Očigledno on misli da će biti bitan ili u odnosu sa Enom, ili sa Aneli, to je činjenica. On ne zna šta će od sebe, pa radi sve ovo - dodao je Ivan.

- Isto i ova Keti, ona radi sve zbog priče. Sad sam uvidela njeno pravo lice - kazala je Milena.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.