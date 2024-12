Terza ponovo oduvao Sofiju, pa nikad žešće zaratio sa Anđelom: U sve umešao i Zvezdana Slavnića! (VIDEO)

Raspravi nikad kraja!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', voditelj Darko Tanasijević dao je reč Stefanu Kariću kako bi dao svoj sud o Borislavu Terziću Terzi, Milici Veličković, ali i Sofiji Janićijević.

- Milica je očekivala da će Terza stati u njenu odbranu zbog deteta. Terza gleda Milicu trenutno kao prepreku između njega i Sofije - rekao je Karić.

- On se sad kaje - rekla je Ena.

- On je to rekao zato što smo ga mi savetovali da ne bi bio NN. On želi da ispegla sra*a koja je napravio, a ne da se pomiri sa Milicom - rekao je Karić.

- Ja ne želim da se pomirim sa Sofijom, ne volim je. Boli me ku*čina za nju, ne želim da se pravdam - rekao je Terza.

- Je l' ste sve ovo uradili da bi za deset dana preboleo tu veliku ljubav? - upitao je Đedović.

- To nije istina, nisam rekao da sam preboleo - rekao je Terza.

- Da li voliš Milicu? - upitala je Milena.

- Samo kao majku mog deteta - rekao je Terza.

- Mi ovde već danima pričamo šta će se desiti sutra, a danas je mnogo bolji odnos nego kad je ona ušla. Sofija je malopre rekla za majku njegovog deteta: ''Splavarušo'', on je trebao da skoči i zaštiti je i tu je mnogo toga rekao - rekao je Luka.

- Samo da izađem napolju i da pričam sa njom iskreno i lepo, a ne da nam vi punite glavu - rekao je Terza.

- Da je bilo koja druga devojka rekla Milici ovo, on bi skočio kao oparen - rekao je Luka.

- Ja neću da se mešam - rekao je Terza.

- Ko će da se meša? Nisi muško - rekla je Anđela.

- Ti ovo pričaš iz mržnje - rekao je Terza.

- Činjenica je da te boli uvo za dete, manipulišeš Milicom, a ovi što ti tapšu su još gori. Ko tebi da ćuti, idi pokaži se na jednom polju da si muško - rekla je Anđela.

- Zvezdan Slavnić izolacija - rekao je Terza.

- Isti ste, ti si sa Aliekspresa - rekla je Anđela.

- Ovako si trebao da vređaš Sofiju malopre - rekla je Kačavenda.

- Stani iza toga što si uradio pi*etino jedna - rekla je Anđela.

-Tebi nije bilo žao kad si jedan brak uništavala je l'? - upitao je Terza.

- O meni se pričalo - rekla je Anđela.

- Ti se treseš kad ja prođem - rekao je Terza.

- Mnogo sam se us*ala pi*etino jedna - rekla je Anđela.

- Što si se iznervirala? Ko ti drma kavez - upitao je Terza.

- Tebi drma kavez Medo - rekla je Anđela.

- Dosta ljubavi, super je bilo, dominacija - rekao je Gastoz.

- Ja Sofiji ništa ne verujem, ne znam da li smo mi zaboravili njene jelkice, Medu, kačkete i sve to. Normalno je da se devojka bori sa srcem i razumom - rekao je Mateja.

- Pa naravno, nisam ja Terza da ga zaboravim za tri dana - rekla je Milica.

Autor: N.P.