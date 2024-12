Pustila sam ga jer je to njegova želja: Sofija priznala da i dalje ima emocije prema Terzi! (VIDEO)

Da li će se Sofija i Milica boriti za Terzinu ljubav?!

U toku je emisjia "Gledanje snimaka". Učesnici su imali priliku da pogledaju žestoku svađu Milice Veličković i Borislava Terzića Terze u kom ona vređa njega i Sofiju jer su joj ugrozili trudnoću.

Sofija Janićijević je prva iskomentarisala dati klip.

- Ne znam šta ja da kažem na ovo. Sta god ja rekla ona kaže da ja želim da ubijem njeno dete. Stalno mi govori da sam ja ubica dečijeg osmeha. Stalno vrti jedno te isto, shvatam njenu mržnju. Nisam nikada spomenula dete u lošem kontekstu - rekla je Sofija.

- To što sam čuo od Milice na klipu me je iznenadilo na negativan način. Ne mislim da Sofija to misli, nije toliki monstrum. Moraš sad da izdržiš ovo, žao mi je. Milica sve ovo govori u afektu - rekao je Đole kralj.

- Smatram da Milica ima pravo na sve što ovde govori. Ona i dalje ima emocije prema Terzi. Kada kaže da mrzi Terzu, ne ona mrzi Sofiju, a besna je na Terzu. Da je on pokazao da želi da ide na pregled sa njom mislim da bi joj bilo drago, ne mislim da bi pristala. Smatram da je rečenicu da ne želi Sofiju u životu, i da želi da se bori za dete trebao da izgovori čim je ona ušla u kuću - rekao je Nikola Grujić Gruja.

- Ona ima ogorčenost na Terzu, njemu se kose pravdanje i postupci. Polupan je i mislim da mu treba vreme. Kada Milica kaže da bi Sofija volela da nema deteta, mislim da nije tako. Sofija je sve uradila iz koristoljblja i ličnog interesa. Terza bi svakako prevario Milicu kad tad. Misli m da je Sofija tip osobe kojoj je svaka popularnost, dobra popularnost - rekao je Uroš Rajačić, pa nastavio:

- Rekla si da ga voliš i da bi se vratila u taj odnos, a pre mesec dana si rekla da nisi Milica i da ne trpiš - rekao je Uroš, Sofiji.

- Mi smo išli ka pomirenju, onda je došla Milica. Volim Terzu, prvo sam bila zaljubljena, a sada sam ga zavolela. Pustila sam ga jer je to njegova želja. Mislim da za sve ima rešenje, i da sve može da se reši. Razgovarali bi kao odrasli ljudi. Nemam emocije prema čoveku sa kojim sam bila sedam godina. U momentima kada se Terza ponašao loše prema meni, osetila sam slabost i bes zbog toga sam to komentarisla. Stvari koje Milica ovde iznosi, preuveličala je deset puta - rekla je Sofija.

- Ena ajde kaži sve što je tebi Sofija rekla za Medu - rekao je Mića.

- Ispričala mi je da nije tako rano trebala da uđe u odnos sa Terzom, nisam ja znala ko je meda, niti sam bila sigurna. Ona meni tada nije pričala da je to meda, nego mi je pričala za svog bivšeg dečka. Rekla mi je da je on ljubomoran i posesivan, sve ono što je kasnije ispirčala i vama ovde - rekla je Ena.

- Pošto kaže Sofija da sam ja nju smarala, to nije istina. Ena i ja smo pričale o moru i dogovarale se, a ona se okrenula i upitala me: '' A ja?'', ja sam joj odgovorila da ona ide u Antalija sa Terzom, međutim ona meni kaže: ''Ma kakva Antalija'' - rekla je Mimas.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: K.K.