Nove suze! Anđela se rasplakala nakon saznanja da je Gastoz ogovara sa Markom i Kačavendom! (VIDEO)

Razočarana!

U Beloj kući emisija "Gledanje snimaka" je u toku. Voditelj Darko Tanasijević nakon odgledanog klipa, dao je reč Anđeli Đurišić.

- Nismo mi imali raspravu zbog toga što je on kupio alkohol, a ja nisam mogla. Naša rasprava je počela zbog čipsa, i njegovog ponašanja. Konkretno mi je smetalo njegovo ponašanje. Stvarno nisam ja zapazila taj momenat o kom on priča, drago mi je bilo kada je prosuo piće svakako - rekla je Anđela.

- Odakle tebi to što si rekla " kada ja ne mogu da pijem, neće i on". Pomozi mi da sada razumem ovo da se ne bi posvađali - pitao je Gastoz.

- Pa zašto to vino nisi podelio sa mnom? - pitala ga je Anđela.

- Da li si ti znao za tu Anđelinu crtu? - pitao je Darko.

- Da, njoj je problem kada ona nema čašicu, dve da se iskulira - rekao je Gastoz.

- Jel si očekivala da će tračariti sa Kačevendom i Đedovićem tako?

Ispada da sam ja alkoholičarka, mene je blam sada ove priče. Odvratno mi je da vidim svog dečka sa drugom devojkom na krevetu. Bila sam u fazonu kako deli sa svima sve, a sa mnom neće i ni tad se nismo posvađali, nego kada sam ga videla sa Sandrom. Još ide okolo i ogovara me, to mi je odvatno. Boli me što to radi - rekla je Anđela.

Autor: K.K.