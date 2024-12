Više ne može da ćuti: Anđela tvrdi da je Keti zaljubljena u Gastoza, otkrila sve o njenoj prošlosti i oženjenom čoveku! (VIDEO)

Haos!

U emisji "Gledanje snimaka" koju vodi Darko Tanasijević, dao je reč Ivanu Marinkoviću, koji je prokomentarisao svađu Anđele Đurišić i Nenada Marinkovića Gastoza.

- Sa ovakvom devojkom je lako manipulisati, Gastoza to boli. Nikad u životu nije mirniji od makovog zrna. Ne znam da li je on Anđelu upoznao preko malih ekrana. On ima želudac kao nilski konj, on već sada pokazuje netrpeljivost. On nju ne može da podnese već sad. Mislio sam da će laganije da vodi sve ovo. On već sada sa ovim ponašanjem pokazuje da ne može da istrpi ovo, ona je ista kao sa Matijom i Zvezdanom Slavnićem. On bi da vidi neku promenu sa njom, ali ne vidi to. Gastoz je seljačko kafanski čovek, fali mu njene fleksibilnosti - rekao je Ivan Marinković.

- Ne mislim da postoji interes. Njen problem to veče bio je čips - rekla je Keti Samardžić.

-Da li su ovi modeli ponašanja ti na koje si upozoravala Gastoza? - pitao je Darko.

- Pa u principuta da. Nakon onog ljubavnog klipa, mislila sam da je ober folirant, nakon toga sam joj prišla i rekla da ona ne može da prevari nekog. Isto tako nije mi normalno da imaš reakciju kakvu si imala. To vino i taj čips, meni je to suludo - rekla je Keti.

- Njih dvoje se sada brane od mene - rekla je Anđela.

- To sada pokušavaš da napraviš - rekao je Gastoz.

- Ti braniš sada nju, a mene napadaš - rekla je Anđela.

- Imam isto mišljenje kao i ona, i sada pričamo da li si posesivna - rekao je Gastoz.

- On nju sada želi da usmeri, da ona priča kako on želi - rekla je Anđela.

- Nemam loše mišljenje prema tebi, mislim da si samo posesivna. Kao žena to vidim, neko ko stoji sa strane i gleda, videla sam i da nije imao loše namere prema Eni. Tada sam mu rekla, ako ti ovu ženu voliš, ona ima legitimno pravo da ti ona izabere sa kim ćeš da budeš dobar - rekla je Keti.

- Kakvo je tvoje mišljenje o Sofijim, i tome što je Milica tu? - pitala je Anđela.

- Iskreno da ti kažem, ne mogu da ti odgvorim na to pitanje - rekla joj je Keti.

- Pa je l' si bila ti nekad u takvoj situaciji? Da budeš sa oženjenim koji čeka trudnu ženu? - upitala je Anđela.

- Ne - rekla je Keti.

- Baš nikada? Aha, važi - rekla je Anđela.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: K.K.