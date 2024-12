Bebica i Teodora raskinuli?! Milica Veličković uspela da im prodrma kavez, Delićeva roni gorke suze u sitne sate! (VIDEO)

Totalno slomljena!

Teodora Delić raskinula je svoju vezu sa Nenadom Macanovićem Bebicom. Nju je njegova hladnokrvnost duboko potresla, pa je odlučila da se osami sa Dačom Virijevićem kako bih porazgovarala malo sa njim.

- Završila sam sa njim, ne znam kako on to kaže da je njemu dosta, njega boli k*rac za mene - rekla je Teodora.

- Rekao sam mu da je to ružno - rekao je Dača.

- Ustaje, smeje se, ponižava me. Kako možeš je*ote da nekog voliš i smeješ se, on je meni rekao da može bolje. I meni su isto govorili, pa sam ustajala i govorila da je on za mene najbolji. Ne voli me, ne interesujem ga - rekla je Teodora.

- Eh sad - rekao je Dača.

- Ne voli me, vidim to - rekla je Teodora.

- Odjednom te ne voli - rekao je Dača.

- Nije odjednom, trpela sam ovde sve i svašta, a on ustane i kaže "uvek može bolje", još sa tom hladnoćom, nisam nikad tražila da se on svađa sa Comarom - rekla je Teodora.

- Njega je iskompleksiralo to što su menju rekli "Moraš da držiš svoju devojku u svom dvorištu", oni su ga iskomepksirali. Osetio se ponizno, a ne može da ti zabrani - rekao je Dača.

- Stiglo mu je pitanje "Je l' ti bitnija podrška od Teodore?", nije to za džabe, sada je potvrdio to. Ne interesujem ga, sedim tu sa pola stvari bačenih, koliko noći nisam spavala. Ponizio me je bez razloga - rekla je Teodora.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: K.K.