'U mojoj kući NIJE DOBRODOŠLA' Teodora, Grujina sestra, BESNA KAO RIS: MOLI BOGA da se njen brat osvesti i ne bude s Mimom: Boleština, pokušaću da...

Aktuelni učesnik "Elite 8", pevač Nikola Grujić Gruja nije ni slutio da će ga devojka s kojom je bio u vezi tri godine, Milana Šarac Mimas, prevariti pred kamerama, ali je uprkos svemu tome rešio da joj oprosti, zbog čega smo pozvali njegovu sestru, Teodoru.

Milana Šarac Mimas, aktuelna učesnica "Elite 8", ušla je ruku pod ruku sa svojim dečkom Nikolom Grujićem Grujom u rijaliti, koji je u petoj sezoni rijalitija "Zadruga" prevario svoju suprugu Ljiljanu s njom. Ovom prilikom, njoj je zaigralo srce za Urošem Rajačićem, s kojim ga je i prevarila.

Tu nije kraj! Naime, tokom veze sa Rajačićem, Mimas je iznela dosta prljavog veša što iz veze sa Grujom, a što iz samog Grujinog života, koje je Gruja u prvi mah pokušavao da demantuje, posle nije želeo da se nastavlja, misleći da će tu temu ugasiti. No, međutim, totalni obrt je usledio kada je Gruja pre neki dan otkrio da su se on i Mimas pomirili, tj. da su ponovo zajedno i da joj je on prešao preko svega.

S tim u vezi, ekipa portala Pink.rs pozvala je Grujinu sestru, Teodoru, koja je za naš portal oštro kritikovala ovo pomirenje, rekavši:

Ma šta više da komentarišem na tu temu. Za mene je to van svake pameti! Ukoliko se sam ne bude opametio kada izađe napolje, pokušaću da mu objasnim koliko je to degutantno sve. Itekako imam razumevanja za mnoge stvari ali ovo nije prirodno. Boleština! Neću ovu priču podržati i kraj. Ja ne mogu da zažmurim na ružne reči, optužbe, na račun mog brata a o izdaji i prevari da ne pričam. Ako on bude mogao i napolju da nastavlja ovaj odnos, svu sreću mu želim sa izabranicom ali na mojim slavljima, za mojim stolom, u mojoj kući ona neće biti dobrodošla. Neki moralni kodeksi moraju da se poštuju!

