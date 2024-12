Novi okršaj Milice i Terze: Njega pogodile brutalne reči, ona priznala da li ga polse svega i dalje voli (VIDEO)

Ne smiruju se strasti!

Počela je emisija "Gledanje snimaka". Voditelj Milan Milošević najavio je prvi prilog, a takmičari "Elite" imali su priliku da vide razgovor Milice Veličković sa Aneli Ahmić o njenom odnosu sa Borislavom Terzićem Terzom.

- Ovo je bruka jedan ološ da puni glavu Milici i govori joj da se ne pomiri sa mnom. Ona je jedno smeće. Plakala je zbog sebe i šta radi svom detetu. Milica je rekla da bih je tukao trudnu. Tako žele da me ocrne, blam me je da komentarišem. Želi da me ogadi i oblati, gadno mi je da slušam da sam monstrum. Ovo je katastrofa života, zato sam rekao da ćemo biti gori od Miljane i Ivana jer ćemo da se blatimo. Ona govori da ne vidi u meni dobru osobu i čoveka, nemam drugi način nego da se borim preko suda - govorio je Terza.

- Ja sam njemu to i sad rekla, samo ga ne vređam kad pričamo normalnim tonom. Aneli je plakala, nije ga toliko blatila nego joj nije jasno kako izdržavam dok se priča o mojoj bebi. Mene povređuje što on nema reakciju. Ona nije plakala zbog njihovog konflikta, niti rekla nešto što nikad nije rekla. Rekla mi je više puta da bi volela da dođemo na svoje i nije za to da Terza bude NN - dodala je Milica.

- Da li je moguće šta ti izgovaraš? - pitao je Terza.

- Ja sam svašta čitala, kako od čoveka koji nema poriv da ustane kad ljubavnica kaže da je dete ne interesuje, šta da očekujem? Rekao je da ga ne zanima što sam trudna. On meni ne ide ka boljem, ja bih volela, ali otkako sam došla sve je gore i gore. Meni su se i kući mešale emocije - pričala je Milica.

- Da li ga voliš, mrziš ili se meša? - pitao je Milan.

- Meša mi se. Sanjala sam juče neke gluposti, pa sam ga počupala. Nisam ja baš stabilna i to ne krijem. Naravno da mi on fali, najviše bih volela da smo išli zajedno na ultravuk, a njega nije zanimalo koliko beba ima grama dok se j*bavao - dodala je Veličkovićeva.

- Meni je kriminalno ovo što se tiče Aneli, mogla bih da razumem da plače za Miličinom sudbinom da je isto doživela. Nikome ovo nije simpatično, ali ovo je foliranje. Ima pravo da iznese mišljenje o Terzi, ali nije lepo da kad je Milica polupana sama sa svojom glavom. Ne mislim da je uticaj na Milicu moguć, a ovo je skupljanje bodova i klasična foliraža - dodala je Kačavenda.

- Milica ima pravo da priča šta hoće, ali neko da gleda samo ovaj klip bez da zna šta se dešava uhapsili bi Terzu. Ovaj klip kad bi neko odneo u centar za socijalni rad napisao bi preporuku da nema kontakt sa drugim ljudima. Milica ima pravo, ljuta je i povređena je žena, njoj se ne uzima za zlo. Njoj ovo ne prija, da joj neko priča strašne stvari. Biće majka tom detetu, zauvek će biti zabeleženo, pa će za par godina poslati detetu kad krene u školu. Možda oni izglade odnos, pa dete bude imalo najsrećnije detinjstvo. Nekad je i bolje da roditelji budu razdvojeni - gvoorio je Đedović.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić