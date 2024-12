Gastoz zauvek stavio tačku na ljubav sa Anđelom: Ona kao nikad poludela zbog Keti, trese se Bela kuća od urlikanja! (VIDEO)

Ne pronalaze zajednički jezik!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', voditelj Milan Milošević najavio je novi snimak, a takmičari su imali priliku da vide kako je Anđela Đuričić izbacila Nenada Marinkovića Gastoza iz kreveta.

- Mislila je da je provociram, nadam se da mi je verovala da mi je nije bilo u glavi da mi to nije bila namera. Više nije ni bitno - rekao je Gastoz.

- Ja sam samo rekla da je osmeh pokvaren. Njemu je tad bio izgovor da ništa nije jeo jer sam ga iznervirala, a sad vidim na dva klipa da ubada prste i jede - govorila je Anđela.

- Mačku o rep ova priča, ne mogu da potvrdim. Ona mene sad želi da provocira i da se ja derem na nju - rekao je Gastoz.

- Je l' ste vi sad zajedno? - pitao je Milan Milošević.

- Ne, jednom sam prišao preko toga. Imali smo raspravu koju je pogrešno protumačila. Ako ona sve vrlo dobro zna neka vrlo dobro nađe boljeg dečka - rekao je Gastoz.

- Ušao sam ovde i pitao Milenu da li je Keti zaljubljena u Gastoza, a oni nisu znali. Ja to napolju nisam pratio. Ona je zbog Ace ostavila dečka od šest godina - komentarisao je Marko.

- Mi kad smo tek ušli u vezu šta sam ja Gastoze rekla za Keti? Vi ovo ne znate, čim smo ušli u vezu rekla sam mu da za Enu ništa ne postoji, a za Keti sam rekla da znam da je zaljubljena u njega i da ja kao žena to osećam, a da on nema emocije. Rekla sam da mi ne smeta jer vidim da on nema emocije. Rekla sam samo da definiše malo odnos i da on oseća šta ona oseća prema njemu. Ja sam mu rekla da mi nju ne degradiramo da to nije tako. On pokušava sad da me provocira - govorila je Anđela.

- Laže, nikad nismo pričali na ovu temu - rekao je Gastoz.

- Ja sam rekao da znam svaku njenu mimiku - dodao je Karić.

- Anđela, on mi je namignuo kad je to rekao - poručio je Đedović.

- Izlaziš zauvek iz kreveta. Ja s*rem po sebi da bi ti nju branio. Sa mnom se danas posvađao zbog ne. Ona neće da se skloni jer je zaljubljena - besnela je Anđela.

- On samo gleda bezbolan način da je se reši, to je svima jasno. Acu je iskoristola da je ne provale da je momka ostavila zbog Gastoza - govorio je Đedović.

- Prekršila sam dogovor i prišla granicu, nisam zaljubljena čovek mi se dopao. Gastoze, da li si sa moje strane osetio emociju prema tebi? - pitala je Keti.

- Ja sam ti rekao da nisam nikad u životu - odgovorio je Gastoz.

- Tebi ovo da ne odgovara ne bi komentarisala priču po dva sata. Kad ti nešto ne odgovara gledaš da se izvučeš, a ona ustane i puna joj usta Anđele i Gastoza - govorio je Đedović.

- Sve što se slaže kad tad se sazna. Ja sam komentarisao još odavno Mileni kad je u pitanju taj odnos da je Keti trebala prvi put otkako je Gastoz u vezi da se skloni. Ovde se sve raščivija kad tad. Prvi problem kad je bio trebala je da se distancira, kao što sam rekao i za Gastoza - govorio je Karić.

- Ja sam pričala sa Anđelom, pitala sam i njega - dodala je Keti.

- Mene je danas opljuvao dok je nju branio. Izabrao je svoju veliku prijateljicu, a ne mene i sve mi je tu jasno. Nisam ljubomorna, nego je žena zaljubljena - rekla je Anđela.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić