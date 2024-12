Boli me što mu nije dete na prvom mestu, već ljubavnica: Milica otvorila pandorinu kutiju, pa otkrila da li će uzimati pare za dete od Terze! (VIDEO)

Ovo joj najteže pada!

Upravo je počela emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević podigao je Milicu Veličković kako bi sa njom porazgovarao o njenom odnosu sa Borislavom Terzićem Terzom. Milica je istakla da je povređuje što njemu dete nije na prvom mestu iako se ona trudi da to bude tako.

- Milice ti si potvrdila da Terzu ne zanima dete već samo ljubavnica. Na osnovu čega, kada on tvrdi drugačije? - upitao je Darko.

- Pa to što on priča vidim da nije iskreno. Ja jesam budala, ali baš tolika nisam. Nije mi normalno da nema reakciju kada ona spominje dete. Ona nije u dobrom kontekstu spominjala moje dete dok sam bila kući, zato sam i došla. On je mene prošle godine prefarbao na te suze - rekla je Milica.

- Znači ti misliš da on to govori zarad ukućana? - upitao je Darko.

- Osećam se kao da me pita službeno neke stvari. Priča da nema osećaja za bebu pada u vodu. On nema osećaj za bebu sada, ali imao je kad sam ostala trudna. Ne vidim taj osećaj u njemu koji sam videla pre ulaska u ''Elitu'' - rekla je Milica.

- Pričaš da se nadaš da će biti bolji, ali je po tebi sve gori i gori? - upitao je Darko.

- On jeste sve gori i gori. Ja sam ga pustila par dana, ali ja ne mogu da ga ne pustim da mi priđe ako osećam da treba tako. Kad osetim potrebu da ga udarim, ja bih ga udarila. Mi nemamo potrebu da razgovorimo, meni je iskren više kada kaže: ''Boli me ku*ac što si trudna''. Gledala sam rijaliti više nego ikad i videla sam kako to sve odvratno izgleda i zato vodim računa o svojim reakcijama - rekla je Milica.

- Rekla si da ti nije potreban ni finansijski ni kao otac deteta - rekao je Darko.

- Trebao mi je, ali sad ne osećam da mi treba. Nisam ja njega jurila zbog para, da sam jurila nekog sa parama onda bi to bio neko drugi. Najviše bih volela da mi pipne stomak, da ne bude NN, da nas izvede iz porodilišta, ali ne mogu. Danas sam htela da mu pokažem položaj bebe i tako sam ushićeno krenula da pričam, a onda se setim s kim pričam i prebacim - rekla je Milica.

- Pomenula si novac, govorila si da ti ne treba on i ništa njegovo, a onda si u ljutnji i svađama menjala priču - rekao je Darko.

- Teorijski me njegov novac ne interesuje, ali vrlo rado ću svakom ko bude hteo da mi da pare za bebu da uzmem. Ja opet njemu nagoveštavam kako on treba da priča. Više mu neke stvari kažem u svađi, on kao NN naravno da ne ide sudski da meni daje novac. Ukoliko on bude hteo da mi da novac za dete, ja ću svakako uzeti. To ne znači da će on imati priliku da vidim dete, koje je to ucenjivanje ako mi da pare, mora da vidi dete. Ne mora, meni je nelogično što on ćuti kad Sofija priča o njegovim parama i planira da otvara firme. Ja se nadam i težim ka tome da vidim da mu je dete na prvom mestu, ali ja to ne vidim pored svega što ja radim direktno i indirektno. Mene to stvarno boli što vidim da nije tako. Ona moje dete pominje samo u kontekstu ismevanja - rekla je Milica.

