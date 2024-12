PRVO OGLAŠAVANJE ANITE STANOJLOVIĆ NAKON VESTI O VERIDBI MATORE I STEFANI GRUJIĆ: Kratko i jasno! (FOTO)

Jovanina bivša supruga i nekada velika ljubav Anita Stanojlović, nije upućena u novosti u životu bivše partnerke, niti je to, kako kaže, zanima.

Pobednica "Elite 7", Anita Stanojlović tvrdi da je nimalo ne zanima šta radi njena bivša supruga Jovana Tomić Matora, pa ni njena veridba sa Stefani Grujić. Bivša rijaliti učesnica Jovana Tomić Matora i njena partnerka Stefani Grujić zvanično su se verile, a Matora je otkrila detalje romantičnog trenutka i ispričala da njih dve sada žive zajedno i da joj je veza sa Stefani najskladnija koju je je imala.

- Nit me zanima, niti pratim! Nisam čula da se verila, ali evo sada sam čula i mogu samo da kažem da me te gluposti ne zanimaju. Ne bih ništa više komentarisala jer me to zaista ne zanima - rekla je Anita Stanojlović.

Podsetimo, Jovana Tomić Matora i Anita Stanojlović vezu koju su započele u rijalitiju krunisale su brakom, a venčale su se 11.07. 2023. Kasnije su ponovo ušle u rijaliti, ali njihova veza nije opstala. Nakon burnog raskida, Matora i Anita konstantno su iznosile prljav veš iz svog braka, pale su mnoge teške reči i optužbe, a u sve su se umešale i njihove porodice i prijatelji.

