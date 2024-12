Uroš Stanić rastavio Sofiju Janićijević na činioce: Prozvao je ljubavnicom, pa joj poručio da se sakrije u mišju rupu! (VIDEO)

Rešeta!

U toki je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević podigao je Uroša Stanića kako bi dao svoj sud o odnosu Milice Veličković i Borislava Terzića Terze, a potom se osvrnuo na Sofiju Janićijević koju je rastavio na činioce.

- Ja Milicu razumem u svakom njenom pokretu, ona ima pravo na sve. Ona ima pravo na kontradiktornosti, prošla je agoniju, a to ljudi ovde zaborave. Trudnoća je najlepše stanje, umesto da bude najsrećnije stvorenje, ona je bila najtužnija. Ona pokušava da trgne Terzu i ima pravo na to. Ona pokušava da nađe nešto za šta će se uhvatiti da ga pusti da on bude otac, ali ne nalazi to. Terzu zanima samo Sofija i on će se pomiriti sa njom čim izađe odavde. Sofija je animir dama, prodavačica magle. Ona pokazuje iz dana u dan koliko je to morbidna žena. Konstantno se poredi sa Milicom, a nije, nemaš pravo da se porediš sa trudnicom - rekao je Uroš.

- Kako komentarišeš to što je Sofija nazvala Milicu splavarušom? - upitao je Darko.

- Katastrofa. Našla prodavačica ljubavi da priča to, ti si jedna sotona sa tri šestice. Ti trebaš da gledaš u patos, da zatvori usta koja su napunjena zlobom i da ne izlazi iz rupe u koju je upala. Oni udaraju na Miličin moral i njenu prošlost - rekao je Uroš.

