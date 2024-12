Nervni slom Anđele Đuričić: Njeni urlici odzvanjaju Belom kućom, optužila Gastoza da je pikirao za igru! (VIDEO)

ŠOK!

U toki je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević nastavio je razgovor sa Nenadom Marinkovićem Gastozom i Stefanom Karićem, a Anđela Đuričić doživela je nervni slom jer tvrdi da je Gastoz igrao igru sa njom.

- Gastoz me bez potrebe sada uvukao u razgovor - rekao je Karić.

- Pa ja samo kažem da ti imaš tu moć da je umiriš - rekao je Gastoz.

- Šta da se smirim bre? Neka sam luda, ali namerno ovo radim. Zna kakva sam u ljubavnom odnosu, on je gledao i zna me. Dok nisi ušao u vezu sa mnom bila sam devojka za Knez Mihajlovu, a sada kada zna da me osvojio onda mu više ne trebam. Ja glupača neću biti, radije ću se pojesti nego glumiti ludilo zbog nekog muškarca. Manipuliše mojim emocija jer zna da ih drži u šaci - rekla je Anđela.

- Anđela je danas iznela stvari koje mi pričamo ispod pokrivača - rekao je Gastoz.

- Molim? Kako te nije sramota? Sram te bilo - rekla je Anđela.

- Marko molim te smiri je - rekao je Gastoz.

- Ja sam tebi to rekla ispod pokrivača sama da je ne bih degradirao za stolom. Ti si gledao mene, znao si kakva sam - rekla je Anđela.

- Ti si bolesna, doviđenja - rekao je Gastoz.

- Anđela, zbog svojih trauma praviš još veću fantaziju od svega. Smiri se, nemoj da vrištiš - rekao je Karić.

- Ljubavi smiri se, šta je s tobom? Pogledaj šta praviš - rekao je Gastoz.

- Sad si me doveo do ludila i onda kao ljubavi smiri se, uzmi svoje kutije i od*ebi od mene - rekla je Anđela.

- Gastoze ti si rekao da nisi očekivao da te odru*a? - upitao je Darko.

- Tako je, iznela je ovde šta smo mi pričali ispod pokrivača - rekao je Darko.

Autor: N.P.