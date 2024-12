Emotivno me je manipulisao: Teodora tvrdi da je Bebica želeo da je odvoji od Naja, uverena da se njegova ljubav prema njoj ugasila! (VIDEO)

Odnos im je sve nestabilniji!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a Joca Novinar podigao je Nenada Macanovića Bebicu i Teodoru Delić.

- Bebice, kako si - pitao je Joca.

- Odlično - odgovorio je Bebica.

- Da li je to samo maska ili se stvarno tako osećaš - pitao je Joca.

- Stvsrno je tako, jer smo imali dosta pronlema. Više smo se svađali, nego što nam je bilo lepo - rekao je Bebica.

- Rekao je da mu je najveći problem Najo, kako ne može da pređe preko toga. Posle me hvata za stomak, pa kaže hoćemo li i mi kao Milica. Eto, zato je folirant. Ne znam samo kako si imao s*ks sa mnom, znači iskorišćavao si me. Emotivno me je manipulisao, samo kako bi me odvojio od Naja. Sad kad je sve okej, ne interesuje ga - rekla je Teodora.

- Je l' misliš da Teodora i dalje misli na Naja - pitao je Joca.

- Ne znam da li misli, ali ima tu još. Non-stop prebacivanje, šta gledaš, gde gledaš i uvek neka tenzija - kazao je Bebica.

- Izgladili smo sve, ovo je klasično foliranje. Smatram da je prestao da me voli, samo to treba da kaže, a ne da upliće Naja - rekla je Delićeva.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković