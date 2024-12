Ova dešavanja niste smeli da propustite!

Sinoć je u rijalitiju "Elita" održana emisija "Pitanja novinara" tokom koje je došlo do burnih svađa. Darko Tanasijević noć je započeo razgovorom sa Milicom Veličković o njenom odnosu sa Borislavom Terzićem Terzom.

- Ne kajem se zbog deteta, i dalje sam pri tome da sam protiv abortusa. Dođe mi da se ubijem zbog toga da je on otac mog deteta, svaki dan pomislim da je ovo san. Nisam svesna svega ovoga, ne mogu da shvatim da postoje ovakvi ljudi. Pre nekoliko meseci sam saznala ovde da sam trudna, javlja mi se to sve - rekla je Milica.

Ona je nakon toga žestoko oplela po Sofiji Janićijević.

- Ja sam na početku njihovog odnosa pričala da ona nije ništa kriva, ali ovo je jedan ozbiljan ološ. Ovo je dno dna, odvratna mi je. Uživo mi je još odvratnija. Ona je mene nahvalila da sam kao lutka, tako da ispada ružno sa moje strane što je vređam za fizički izgled. Meni je stvarno morbidno da se u devetom mesecu trudnoće poredim sa ljubavnicom - rekla je Milica.

Nakon Milice sa Darkom je razgovarao i Terza, koji je otkrio da ne odustaje od namere da tuži Veličkovićevu i bori se da ne bude NN otac.

- Kad budem uzeo dete u ruke, to će biti nešto sasvim drugo. Trudiću se na sve načine da budem dobar otac, ali ona će koristiti njene emocije. Na sve načine će pokušavati da me odvoji od nje. Odlučio sam da je tužim za NN, neće ona meni govoriti kad ću da vidim dete. Želim da imamo dobar odnos, a ne da mi zabranjuje dete. Ja ću imati svoje pravo da je viđam, a znam da će me ucenjivati za dete napolju - kazao je Terza.

Terza je nakon toga jasno stavio do znanja da neće vređati Sofiju, zbog čega su mnogi posumnjali da prema njoj i dalje ima emocije, iako danima govori da je to završena priča.

Darko je razgovarao i sa Sofijom, koja je odgovorila na brojne uvrede koje je dobila od trudne Milice.

- Misliš li da Milica sebi daje puno za pravo? - pitao je Tanasijević.

- Što se tiče komentarisanja moje porodice, da. Pravi od mene nešto što nisam i onda daje ljudima za pravo da misle o meni nešto što nije. Moja greška je što sam se zaljubila u zauzetog muškarca, ali očarao me je. To ne znači da sam najveće zlo na svetu i žao mi je što sam napravila taj kiks. Videla sam kod Terze slobodu i emociju, sve što nisam videla kod prethodnog partnera. Nije u redu da mi vređa majku, iako sam je zamolila da je ne tuži. Ja ću pokazati ko sam - rekla je Sofija.

Sofija je jednom rečenicom ponovo uspela da razbesni Milicu, jer je rekla da je Terza čekao dete, zbog čega joj je Veličkovićeva najavila pakao.

- Tek im sledi pakao, samo da se ja porodim. Gubim dah od pritiskanja bebe, naravno da će smrduša upoznati pravu učesnicu rijalitija Milicu Veličković. Sad sam postala bolji rijaliti igrač jer sam gledala spolja, tako da ću tek da idem pun gas kad se porodim. Ako stigne pismo, jako bih volela da vidim dva smrada u krupnom kadru, to moram javno da zamolim. Želim krupan kadar dve gnjide da mi se snime, a posle da ih ne vidim nigde. Zamisli tebi stigne pismo da si hipotetički postaje otac i zamisli to njihovo slavlje kako bi to izgledalo da ja nisam ušla - rekla je Milica.

Milena Kačavenda osudila je Miličino ponašanje jer smatra da koristi trudnoću kako bi manipulisala Terzu.

- Smatram da je trebalo da bude drugačiji pripstup, ali nismo na njenom mestu. Sigurno je očekivala drugačiji Terzin pristup, ali to se nije desilo. Na njega je bačena senka u smislu razočaranja u Sofiju. Ovo je vrsta ucene, jer je ovo korišćenje trudnoće. Ne možeš ti da postaviš nikakav uslov za to ko će s kim biti. On je sve uradio, da bi ispunio neku formu, ali on Milicu ne voli - rekla je Kačavenda.

Darko Tanasijević pokrenuo je novu temu, a na red su došli Anđele Đuričić i probleme koje ima sa Nenadom Marinkovićem Gastozom zbog njegovog bliskom odnosa sa Katarinom Samardžić Keti.

- Ispada da ja huškam druge protiv Keti. Znam da misli isto što i ja, ali demantuje to. On voli da pegla odnose i da bude dobar, zato neće reći. Rekla sam mu da mora da se odluči, jer je za mene on izabrao nju. Zaljubjena je u njega, ja to osećam i vidim. Ne mora da se skloni od nje, ali neću da se grle tu, jer sam svesna njenih emocija. Mislim da sam na kraju z*srala sve, trebalo je da postupim drugačije - nastavila je ona.

Kad je na red došao Gastoz da iznese svoju stranu priče mnoge je iznenadio jer je poručio da je sa Anđelom zauvek završio, što je nju izbacilo iz takta, pa je počela da urla.

- Ja sam flegma, a ona je control freak. Ja sam izašao iz svoje zone komfora, počeo sam da se derem na nju i na ljude ovde. Mislim da je ovo najbolje da ovde stane jer ukoliko budemo u vezi ovde nikako neće da stane. Ja to znam, što pametnije isečemo ovo na vreme biće još bolje. Čuj da ja pričam sa njom, pa će ona meni da oprosti?! To može samo da sanja. Ja neću da trpim da mene neko maršira i da me ostavlja zbog čipsa - rekao je Gastoz.

Situacija je postala još gora kad je Gastoz pokazao ljubomoru prema Stefanu Kariću, kad ga je umešao u priču i otkrio da mnogo bolje utiče na anđelu i ume da je smiri, za razliku od njega.

Keti je pokušava da se opere od optužbi cimera, a njeni odgvori samo su još više nervirali Anđelu koja nije mogla da se smiri.

- Mi imamo osnovnu komunikaciju, ni ne sedimo blizu. Trudim se da ne postojim. Meni smeta što mi Gastoz nije rekao da Anđeli otpočetka nije prijao naš odnos, ali ako mora da bira, povući ću se sama. To je neuporedivo, skloniću se sama, jer ne želim da izazivam ovakve reakcije - kazala je Keti.

Jovan Ilić pozvao je Teodoru Delić i Nenada Macanovića Bebicu, kako bi razgovarali o njihovom raskidu.

- Rekao je da mu je najveći problem Najo, kako ne može da pređe preko toga. Posle me hvata za stomak, pa kaže hoćemo li i mi kao Milica. Eto, zato je folirant. Ne znam samo kako si imao s*ks sa mnom, znači iskorišćavao si me. Emotivno me je manipulisao, samo kako bi me odvojio od Naja. Sad kad je sve okej, ne interesuje ga - rekla je Teodora.

- Ne znam da li misli, ali ima tu još. Non-stop prebacivanje, šta gledaš, gde gledaš i uvek neka tenzija - kazao je Bebica.

Iako su u emisiji druge teme došle na red haos Anđele i Gastoza nije stao. Ona je odlučila da pobaca sve njihove uspomene, a zajedničku hranu prebaci na njegov krevet.

Darko Tanasijević podigao je Aleksandru Nikolić kako bi progovorila o svom životu, bivšem dečku i problemima sa bivšem mužem. Aleksandra je konačno progovorila istinu o svom oženjenom bivšem dečku sa kojim je bila četiri godine, dok je on bio u paralelnoj vezi sa svojom ženom.

- Moj muž je bio finansijski mnogo jak i bojala sam se da mi ne oduzme dete. Razmišljala sam ko bi mi pomogao učiniti, a da mi ne traži ništa zauzvrat. Setila sam se mog jednog prijatelja na fejsbuku koji je bio zaljubljen u mene pre petnaest godina. Ja sam mu se javila, on mi je pomogao i rešio mi je sve. On je meni to učinio, mi smo se tu videli, popili kafu i vraćali se pričom godinama unazad. On je oženjen i ima dete, postali smo sve bliži i bliži. On je postao moj zaštitnik. On mi je rekao da mogu biti sa njim ili drugim muškarcima, što znači da mogu imati samo njega. Bilo mi je to sebično i bezveze, ali u tom momentu sam bila jako sluđena i ja sam na to pristala - otkriva Aleksandra, pa dodaje:

- To je trajalo četiri godine i on je hteo da se razvede zbog mene, ali mi to nije rekao. Ja sam njemu često govorila da mi je teško što moja ćerka nema oca i uvek sam govorila da bih pokušala da se vratim bivšem mužu, a on kad je to čuo on se jako razočarao. Ja sam razmišljala da on ima svoj život i da nije zdravo. On je meni rekao da je hteo da se razvede, ali da sam ga razočarala. Međutim mi smo nastavili naš odnos, tu su krenuli problemi između njega i mog bivšeg muža, nisu se voleli. Ja sam se bukvalno pretvorila u babu, bila sam nekome ljubavnica, neko nema ženu kakva sam ja bila ljubavnica - otkrila je Aleksandra.

Darko Tanasijević nastavio je razgovor sa Aleksandrom Nikolić, te je ona po prvi put otvoreno progovorila o Tetovu i o poslu koji tamo rade sve devojke koje odu.

- Ja sam molila Boga da me niko ne zove da pijem piće, bilo mi je jako teško. Kada mi se ne sviđa tema o kojoj muškarci pričaju, ja odem, bila sam dostojanstvena. Bilo je jako dobrih i finih devojaka, ima dve grupe devojaka. Prošlo leto ja nisam bila nešto dobro finansijski i rekla sam mu da ja moram da odem jedan period tamo, teška srca, ali moram. Bivšem mužu sam rekla da moram da idem, da bi sačuvao dete. On je napravio haos, ali i dečko je napravio haos. Bivši dečko mi je rekao da zna da ne može da utiče na mene i da odem. Ja sam otišla i preplakala sam, bilo mi je teško jer sam se prvi put odvojila od deteta. Tu je krenuo veliki pritisak od bivšeg muža. Kada sam se vraćala kući, zaustavili su me zato što je raspisana poternica za mnom - rekla je Aleks.

Za sam kraj Jovan Ilić razgovarao je sa Lukom Vujovićem i Sandrom Obradović, koji poslednjih dana imaju ozbiljne nesuglasice u svom odnosu.

- Odlučio sam da je bolje da se distanciram. Rekla je da ne bi bila sa mnom ni za tri života. Posesivna je i ljubomorna, rekla mi je da nisam pravi muškarac - rekao je Luka.

- Zamerala sam mu i ranije to njegovo slobodno ponašanje, koje je po meni previše. Rekla sam da ne bih bila s njim za tri života u nekoj našoj svađi. Neću da se blamiram, da ispadam ljubomorna - rekla je Sandra.

Nakon emisije Veliki šef je poslao pismo i saopštio da je Aleksandra Vučenović diskvalifikovana.

- Elito, obaveštavamo vas da je Aleksandra Vučenović diskvalifikovana, snosiće kaznu od 50.000. S obzirom na polomljeni prozor u kući Odabranih, kuća će biti zaključana, a Odabrani učesnici će živeti u Beloj kući - glasilo je pismo.

