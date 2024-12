Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica učesnici "Elite 8" prekinuli su svoju emotivnu vezu. Mnoge je to ostavilo u šoku, jer su oni glasili za najsložniji par u Beloj kući. Teodora tvrdi da se Nenad ohladio od nje, te i da jasno vidi njegovu nezainteresovanost.

Nakon raskida Teodore Delić i Nenada Macanovića Bebice, strasti se nisu smirile, te oni svakodnevno upadaju u koflikte. Jutros je Nenad izjavio kako jedva čeka posete porodice kako bi se obračunao sa Slavicom Delić, Teodorinom majkom.

Ona se sada oglasila za Pink.rs pa poručila, kako je Nenada već tužila i to zbog fizičkog nasrtanja na njenu ćerku.

- Nemam nikakvu nameru da ratujem sa njim. On je već tužen jer mi je davio dete, to sam čula sinoć kada su šaputali za stolom. On je manipulator i psihopata, maltretirao mi je dete psihički i fizički. Ona meni to nije rekla. Tužiću ga zbog toga. Teodora je krila stvari od mene. Nisam sigurna kada se to dešavalo sve. Čula sam nju kako mu govori "Ja tebe pokrivam" - rekla je za Pink.rs Slavica Delić.

Teodorina majka misli da su se pomenute stvari dešavale u periodu kada je Teodora živela sa Nenadom u naselju Kotež. Takođe Slavica kaže da mnogo toga o njemu zna, ali da će sačekati kada bude vreme da sve iznese.

- Što se tiče rata, ja nemam nameru da ratujem sa njim. Žena sam od 50 godina, imam tri zlatne ćerke. Teodora je moj krasuljak. On manipuliše sa njom, govori joj da je video neke klipove kako se ona dogovarala nešto sa Najom. To nije istina, ti klipovi ne postoje. Ogorčena sam, ne jer govori za mene da sam ološ nego jer mi je maltretirao dete, vređa me svaka suza njena. Ona ima traume zbog njega i njegove bivše devojke. Živela je u strahu zbog njega. Ne znam sa kim namerava da vodi ratove, sa mnom neće sigurno - rekla je Slavica.

Ona nam takođe otkriva da Nenad nije u dobrim odnosima sa svojom porodicom.

- Svi su ga se odrekli, majka, sestre. Njihovi porodični odnosi su katastrofalni - otkriva nam Slavica, pa se osvrće na njen odnos sa Bebicom za koji kaže da je bio korektan.

- Dolažili su dva puta ovde, ja sam išla kod njih dva puta. Bili smo srećni. Ne znam odakle i zašto on sada priča tako. Uglavnom nikad mu ništa ružno nisam rekla. Nisam znala da je on moju Teodoru maltretirao ne samo psihički nego i fizički, zbog toga će biti tužen - završava Slavica razgovor sa nama.

