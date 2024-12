Bez dlake na jeziku! Šmizla dala svoj sud o Anđeli i Gastozu, a evo šta je rekla za Keti! (VIDEO)

U emisiji "Pitam za druga" gost je Jovana Novakov Šmizla!

U večerašnjoj emisiji "Pitam za druga" na Red televiziji, voditelji Anastasija Budjić i Stefan Kandić ugostili su Jovanu Novakov Šmizlu. Ona je zajedno sa voditeljima pročešljala aktuelne teme iz "Elite 8".

Za početka iskomentarisala odnos Anđele Đurišić i Nenada Marinkovića Gatoza.

- Ne znam on kao on mi se izgubio, njih dvoje su mi super u paru, ali on mi nije stari on. Mislim da je on kriv, nije jasno postavio principe.

- Da li ti misliš da je Keti zaljubljena u Gastoza? - pitali su voditelji.

- Nenad generalno ima problem sa tim da svoje prijatelje i devojku ne odbrani na pravi način. On je Keti upoznao tu. Mislim da tu treba da postoje neke granice. Mislim da je zaljubljena u njega, ali mi je antipatična. Prazna je ima neki tupavi pogled. Ako je već ostavila dečka napolju, trebala je da se posveti Aci.

- Da li misliš da je dečka ostavila zbog Gastoza? - pitao je Stefan.

- Ne, ona mi je nekako bez harizme, mislim da bi dečka svakako ostavila. Trebala joj je samo neka priča - rekla je Smižla.

- Gastoz kada opisuje vezu nje i Ace kaže da je Keti u toj vezi on, a Aca Anđela - iskomentarisala je voditeljka, a Šmizla se nadovezala:

- Ma koji Aca mučenik tri rečenice nije izgovorio.

- Da li smatraš da je Anđela Gastozov tip devojke? - pitala je Anastasija.

- On generalno voli bezobrazne devojke, sa stavom, njemu je to izazov. Samo se on loše postavio. Ona se štiti iz prošle sezone, a on nije postavio kako treba stvari, zbog togsa će da pucaju non stop.

Autor: K.Kelava