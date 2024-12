Obrisala pod njim!

U toku je emisija ''Nominacije'' sa voditeljkom Anom Radulović. Učesnici večeras biraju između Borislava Terzića Terze i Sofije Janićijević. Prva će nominovati Anđela Đuričić.

- Moraću u paru da ih komentarišem. Boro, rekao si mi uvredu koju mi niko nije rekao i uvek ću ti to ponavljati. Vređaš žene i uvrede su ti odvratne. Nenormalno me podsećaš na nekoga, svaki tvoj postupak je odvratno iskopiran. Kopiraš Zvezdana, da. Mislim da si velika p*čka, nisi stao iza trudne žene. Ne verujem da te jedan posto zanima Milica, pustio si da se svađaju dve žene. To jedino može da ti digne ego, koji ni nemaš. Da ne postoje Milica i beba, ni tebe ne bi bilo. Samo zbog toga ćeš se razvlačiti po rijalitiju. Ološ si, odron si i najviše vređaš žene.

- Pozdrav za Zvezdana - rekao je Terza.

- Ni u Sofiju nisi zaljubljen, samo te privlači s*ksualno. Danas se tata opustio, dok je Milica sa bebom u stomaku plakala. To je bila prva stvar koju je uradio - nastavila je Anđela.

- Sofija i ja nikad nismo imale problem. Smatram da je nešto podmuklo provukla nešto što je narušilo odnos Gastoza i mene, jedino to mogu da joj zamerim. Ona je jako hladnokrvna, delovalo mi je da je iz inata ušla sa zauzetim dečkom u vezu, kako bi dokazala dečku spolja da postoji neko ko će sve uraditi za nju. Smatram da se takmičila sa Milicom. Odgovara im ova priča i mislim da će uskoro biti zajedno. Sofija nije trebalo da ovako dospe u prvi plan - kazala je Anđela.

- Šaljem Terzu - saopštila je ona.

- Nisam imala nameru da se svetim bivšem, nego mi se Terza dopao - rekla je Sofija.

Autor: Iva Stanković