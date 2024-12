Jedino si vernica kada se moliš novčanicama koje zaradiš u Tetovu: Uroš Stanić ubacio u petu brzinu, pa osuo žestok rafal po Terzi i Sofiji (VIDEO)

Gazi i ne preza!

Voditeljka Ana Radulović dala je reč Urošu Staniću, kako bi izneo svoju nominaciju.

- Ovde ljudi pominju Holivud, oni su po meni Bolivud. Gledaoci, budite totalno suprotno od ova dva monstruma. Krenuću od animir dame, osoba koja je ober folirant, manipulator, sanja i misli samo o novcu, za novac i radi kao što smo čuli.Imala si platu valjda, prodavačica magle, prodavačica ljubavi. Ti si jedno zlo! Osoba koja je rasturala brakove, koja je odvajala očeve od dece napolju, nanela je sada i bol mojoj drugarici Milici, bez imalo srama joj je pominjala dete koje je još u stomaku. Govorila je ko je moralniji, lepši i finansijski jači, smatram da treba da zatvoriš ta usta koja su napunjena i da spustiš glavu. Ti si jedan monstrum! Ovo se nikada nije desilo da neko prevari trudnu ženu. Nisi pokazala žensku solidarnost, imaš menstruaciju. Ovo je jedna gnjida, ljiga i ne mogu da nađem reč koja bi opisala ovu osobu. Blam si za sve žene, mislim da si jedino vernica kada se moliš novčanicama koje zaradiš u Tetovu - rekao je Stanić.

- Tužbe naravno idu, ovo mu je četvrta - rekla je Sofija.

- Ti si govorila da da si na mom mestu, da bi skočila s mosta. Pozabaviću se s tobom napolju, a ovde ću ti biti senka. Pokazala si da nisi svetica, nego grešnica. Drage dame i devojke, maloletna lica, nemojte da se ugledate na ovakvu osobu, radite častan posao. Bolje da si radila u pekari ili u prodavnici nego što si radila to što si radio. Smatram da ne voliš nikoga i da si emotivno hendikepirana, pali te novac - rekao je Uroš.

- Nisam lezbijka, ne zanimaju me žene, nemam ništa protiv gej populacije. On je jedna klasična pede*čina, apsolutno je isti kao gušter koji ima ono što mu visi ispod vrata. Ja ću za njim da idem duplo više, ali samo neka zna da postoji život i posle ovoga, tako da ne znam - rekla je Sofija.

- Ti i tvoji mafijaši mogu da me poljube u du*e, sigurno ne živim u Tetovu...Krenuću sada sa Tarzanom. "NN" osoba, monstrum, ti si jedna velika nula. Smatram da nisi pi*ka, to je za tebe kompliment, ti si jedna bubašvaba koju ću ja zgaziti. Prema trudnici nema empatiju, pokazuje od njenog ulaska pokazuje kakav bi bio, na sve načine je pokušavao da je oslabi, pa da je zgazi, hvala Bogu moja drugarica to nije dozvolila. Nećeš manipulisati Milicom više! Mrtva trka je između monstruma tvoje i njene porodice. Nema pardona, nevaspitan jedan Tarzan pijani, zapušten jedan muškarac, vidi mu se po kosi kako izgleda. Nije ostvaren ni u jednom polju, nema za šta pas da ga ujede. Kada se otvori tvoj novčanik, svestan si da je to jedna ogromna paučina. Verujem da posle mesta na kojima je bila da će pošto poto da ode u Kaluđericu. Loš čovek, prijatelj i loš otac. Sinonim za sve odvratno, ruku pod ruku sa ljubavnicom, niste ni za šta bolje, ona je jahačica apokalipse. Ostavljam Terzu, a nominujem animir damu - rekao je Uroš.

- Pozdravljam Dijanu Stanić i postaćeš ujka - rekao je Terza.

- Uništio si joj najlepši period života gde je trebala da uživa, smradu jedan! Smatram da bih bio sto puta bolji otac, nego ti ikada - rekao je Uroš.

