Aneli kod mene ima narandžasti karton, ako dobije crveni... Sanja Grujić otkrila da li se plaši da je Marko ne prevari, pa potkačila ove učesnice!

U emisiji ''Rijaliti rešetanje sa Jocom'', Joca Novinar porazgovarao je sa Sanjom Grujić o učešću njenog dečka Marka Stefanovića, kojim je kako kaže očarana.

Sanja Grujić je progovorila o svim učesnicama koje se otvoreno nabacuju njenom dečku, te je otkrila da je niko ne može ugroziti jer maksimalno veruje svom dečku koji je uzdiže i seče svaku lošu priču u korenu.

- Šta ćemo sa tvojim Markom? Misliš li da je Aneli bacila oko na njega? - upitao je Joca.

- Mislim da bi ove godine svakoj devojci imponovale da budu sa Markom, ali ne zato što je moj, već je stvarno toliko lep i toliko zgodan, kulturan, odmeren. Ja sam preponosna na njega, oduševljena sam i volela bih da ostane ovako. Ja sam očekivala da on bude dobar, ali sam ja njemu rekla: ''Kad odeš na žurku, popij par pića slobodno'', ali eto on ni to ne želi - otkriva Sanja, pa dodaje:

- Njegov sukob sa Aneli je nastao kada je on tražio da ona izađe iz kreveta da ga ne bi i u tom kontekstu neko komentarisao i spajao. Ja bih rekla njemu svaka čast stvarno. Poglede drugih devojaka ne ispratim baš dobro, ali tu ste vi da me obavestite. Mislim da je tip svake devojke - rekla je Sanja.

- Šta misliš, koja je najviše bacila oko? - upitao je Joca.

- Mislim da je svaka, ali on mi je sasekao svaku priču kada je rekao da ne želi da im drži treninge. Da im je dao zeleno svetlo, one bi već tada pokazale pravo lice. Sećam se da je Terza rekao četiri devojke su te pitale, samo je jedna zauzeta. Kada ih je Marko odbio one su se sve vratile u svoje veze, tako da to dovoljno govori o njima. Ne mislim da ga Aneli doživljava, možda ima simpatije, ali mislim da ga gleda kao mlađeg. Ja sam zamerila Aneli što je ona mene u svađi sa Markom mnogo vređala, mislim da to nije u redu s njene strane. Za sada kod mene ima narandžasti karton, kada bude bio crveni, ja ću krenuti da pričam - poručila je Sanja.

- Da li misliš da će ti Marko ostati veran do kraja rijalitija? - upitao je Joca.

- Sigurna sam u Marka, nekad više verujem njemu nego sebi samoj. Postoji velika razlika između njega i Terze. U poslednje vreme počinje da mi para uši kad svi hvale Marka kako se ponaša i kao on ima samo devojku, a Terza verenicu. Meni se to ne sviđa, Marko i ja smo godinu i tri meseca živeli zajedno, mi imamo zajedničke poslove. Nas ne treba da veže dete, veže nas samo ljubav. Znam da će mi ostati veran do kraja, jedino čega se plašim je da neki ljudi ne pređu granicu, pa da Marko ne bude grublji i naškodi sebi finansijski - dodala je Sanja.

Autor: N.Panić