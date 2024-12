Sanja Grujić u Rijaliti rešetanju progovorila o vezi Anđele i Gastoza, evo da li ih podržava!

Naš novinar Jovan Ilić, poznatiji kao Joca Novinar, u okviru svoje emisije ''Rijaliti Rešetanje'' ugostio je Sanju Grujić koja je danas progovorila o aktuelnim temama u rijalitiju ''Elita 8''.

Sanja Grujić dala je svoj sud o odnosu Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza, za koji je istakla da joj se dopada, a potom se osvrnula i na Enu Čolić i Jovana Pejića Peju.

- Kako ti se čine Gastoz i Anđela? - upitao je Joca.

- Ja sa Anđelom u ''Zadruzi 5'' nisam pričala, u '''Zadruzi 6'' isto nisam imala neko lepo mišljenje o njoj. Tokom ove sezone od svih ženskih učesnica jedino Anđelu izdvajam iznad i kada bih bila tamo sigurno bih jedino sa njom mogla da komuniciram. Meni se dopada kako se ona ponaša u ovoj vezi, ona ima neke svoje kriterijume i malo je strožija što je meni potpuno razumljivo obzirom šta sam sve doživela. Ona je osetila tu bol i mislim da će Gastoz to shvatiti pre ili kasnije - rekla je Sanja.

- Gastoza nismo imali prilike da vidimo u ovakvom svetlu do sada - rekao je Joca.

- Mislim da je on sazreo i da je upoznao osobu koja mu u potpunosti odgovara. Ja se sećam da je on sa svakom devojkom bio dugo i sa Zoricom, ali i Naidom. Oni mi za razliku od ostalih parova odlično funkcionišu - rekla je Sanja.

- Za kraj mi kaži kako ti se dopadaju Ena i Peja? - upitao je Joca.

- Pa onako, ranije su mi bili više u fokusu. Vidim da je Peja emotivan, on je isto godište kao Marko. Drago mi je što je počeo da se ističe na osnovu svog imena a ne na kontu poznatih roditelja. Ja to ne volim i meni se to ne dopada - poručila je Sanja za kraj.

Autor: N.Panić