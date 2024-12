Ti ne možeš da raskineš sa mnom: Gastoz i Anđela pokušali da reše nesuglasice, ona mu jasno otkrila šta hoće od njega! (VIDEO)

Otvorili karte o problemima koje imaju!

Anđela Đuričić i Nenad Marinkvović Gastoz razmenjivali su nežnosti na krevetu i raspravljali se oko svojih problema koje su imali prethodnih dana, kako bi zauvek rešili nesuglasice koje su nastale.

- Je l' ti znaš da ti ne možeš da raskineš sa mnom? Gotovo, ja sam najjači - dodao je Gastoz.

- Sutra ako me iznerviraš.. Do jula te trpim i to je to - rekla je Anđela.

- Bar neki s*ks da imamo - dodao je Gastoz.

- Ajde dogvorićemo se, možda jedan ili dva da imamo. Mene moraš stalno da maziš ovako - govorila je Anđela.

- Pre bih ti p*čku polizao - priznao je Marinković.

- Dobro... Bila sam malo bezobrazna, ali ti voliš to - rekla je Đuričićeva.

- Blamiraš se samo, budi na nivou i dama - dodao je Gastoz.

- Onda se ponašaj kao što si se ponašao na početku - rekla je Anđela.

- Ja sam i dalje tu, budi zahvalna - poručio je on.

- Budi ti, ti mene provociraš - govorila je Anđela.

- Ti si mene namerno nervirala jer si videla da nisam dobro. Ja neću biti ološ jer ti ne smeš da budeš ološ prema meni, mala si p*čkica - rekao je Gastoz.

- Ja samo hoću pažnju i ljubav... Samo ovako da ležimo i uživamo - dodala je Đuričićeva, a onda su počeli da se strastveno ljube.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić