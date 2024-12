Ona je patološki lažov: Psihološkinja bez dlake na jeziku dala analizu lika i dela Sofije Janićijević! (VIDEO)

Psiholog Sofija Gačić gost je u emisji "Pitam za druga" gde je brualno oplela po njenoj imenjakinji Sofiji Janićijević.

U večerašnjoj emisiji "Pitam za druga" na Red-TV gošća je Sofija Gačić. Ona je sa voditejima pročešljala aktuele teme u "Eliti".

Dotakla se jedne od nedeljama najaktuelnijih tema a to je situacija između Sofije Janićijević, Borislava Terzića Terze i Milice Veličković.

- To je jedna situacija koja nije do sada viđena u rijalitiju. Terza je uspeo da izmanipuliše ne smao Milicu, nego ceo narod. On je prihvatio da bude otac i uđe bori se za svoju porodicu, mi smo svi poverovali. Smatram svakako da rijalitiji nije čvrst temelj.

Ona se zatim dotakla Sofije Janićijević pa dala svoj sud o njoj.

- Ona je neko ko ima potpuno odsustvo empatije, meni to u nekim momentima vuče i na psihotcizam. Ne mogu da je okarekterišem kao psihopatu, to je baš teška reč. Ona u nekim trenucima ima monstuezne izjave, to ne može da ima neko sa zdravim razumom. Sve je spremna da uradi da bi bila u centru pažnje, u kadru. Kod nje se to manifestuje kroz te njene skandalozne izjave - rekla je Sofija, pa nastavila

- To njeno odsustvo empatije je dovodi do toga da bude veoma nevaspitana. Ima lažno samopouzdanje, jer se bazira na izgledu. Iza svakog lažnog samopouzdanja stoji nesigurnost, ljudi poput nje imaju jako izražene psihički nepoželjne karakteristike. Kod takvih ljudi možemo da očekujemo slomove, ako joj ego nekad bude makar malo zagreban možemo da očekujemo potpuni slom - rekla je Sofija.

Nakon toga Sofija je iskomentarisala sve Sofijine laži, kao i kako gleda na to da je ona čak lažirala i indetitet dečka sa kojim je bila.

- Ona jeste jedan patološki lažov, potpuno je ušla u tu ulogu osobe kojom se predstavlja. Mislim ako se još malo bude zagrebalo, može svašta da se otkrije - rekla je Sofija.

