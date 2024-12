Izdao me je kad je bilo najteže: Sofija oplela po Terzi, poručila mu da mu je Munjez neprijatelj, pa izazvala njegovu reakciju! (VIDEO)

Dala svoj sud!

Učesnici Elite danas bitaju najveću izdajicu. Naredna na redu da iskaže svoje mišljenje bila je Sofija Janićijević.

- Terza je na prvom mestu. Izdao me je kad mi je bilo najteže. Očekivala sam da će biti uz mene kad je bilo loše, a ne da bude sa mnom. Međutim, njegova podrška je izostala. Na drugom mestu je Sandra, koja je meni okrenula leđa kad mi je stvarno bilo teško. Neću navesti Daču, ali je i on bio jedan od tih koji je okrenuo meni leđa i ostavio me samu u teškim momentia. Na tećem mestu je Munja. Izdao bi Terzu da smo u vezi i da mu ja dam neki znak - rekla je Sofija.

- Slušaj me, ti i ja nikada nećemo biti zajedno, a Munja će ostati moj brat - istakao je Terza.

Autor: S.Z.