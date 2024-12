Bebica se slomio: Zaplakao zbog Teodore, pa urnisao njenu majku: Lagale su me dva klošarke! (VIDEO)

Haos!

U Belu kuću ušao je voditelj Milan Milošević u toku je emisija "Pretres nedelje". Aktuelna tema je raskid Teodore Delić i Nenada Macanovića Bebice.

- Isti su ološi, naveo sam i njenu majku. Iste su - rekao je Bebica, a zatim napustio crni sto i otišao u sobu.

- Zašto sada plačeš - pitao ga je Milan.

- Debil sam što sam verovao njenoj majici - rekao je Bebica kroz suze.

- Znao sam da me pljuje od početka, njih dve su dve klošarke. Imali su neki cilj, a ne znam koji. Poenta je što ova klošarka laže ovde. Letos je bila situacija kada sam rekao da znam sve prepiske, ja sam to našao na Zlatiboru, nakon toga sam saznao da je njena mama znala za te prepiske. Dva dana pre ulaska sedeli smo zajedno, lagala me je zajedno sa njom. Njih dve su dve klošarke, dva ološa. Jedva čekam da dođe ovde za novu godinu. Kada sam došao sa suđenja, pustio sam rovca da sam video klipove sa Najom i ona se upecala odmah. Drago mi je što se ovo ovde sve desilo, da ne izađem opet napolje i budem majmun. Ne mogu da verujem da je nakon godinu ipo ispalo ovako - rekao je Bebica, pa se obratio Teodori sa rečima da je dro*etina i da će joj se tako obraćati do kraja.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: K.K.