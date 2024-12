Presekao sam: Bebica siguran da Teodoru može da vrati kad god poželi! (VIDEO)

Drama bivšeg ljubavnog para ne prestaje!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" dao je reč Mileni Kačavendi, kako bi komentarisala raskid Teodore Delić i Nenada Macanovića Bebice.

- Znamo svi da Bebica sve zna, šta je sve trpeo mene ne interesuje. Cele prošle sezone sam govorila šta mislim, znamo da ona ne može da istrpi. Ovo je sve bilo očekivano. U ljubavi se svakakva g*vna jednu. Nikad ne bih prešla ono preko čega je on prelazio. Tvoja mama je ovde rekla: "Vodite s*ks". Ponosni ste na vaspitanja, a mama te sa 20 godina pustila u Beograd da plaćaš stan na Vreačaru. Ti ćeš da trpiš budalu da te j*be u oku, šta ja imam sa tim? Njegova stvar je šta će ona da trpi. Ove sezone ustaje na vreme, sama je rekla da je prošle godine zbog njega izgubila sve honorare. Ona prebacuje šta je zbog njega trpela od Miljane, svi se vade na Miljanu kad im to odgovara. Ja vidim da je Bebica njoj maksimalno posvećen, tako je bilo i napolju. On ima problem sa emocijalnom inteligencijom. Lako je preveslati nekoga kad te taj neko voli. Platiću mu laser da spalimo Teodoru - govorila je Milena.

- Bebice, rešio si da staviš tačku sa njom? - pitao je Milan Milošević.

- Ja sam rešila, vidiš da sam hladna - dodala je Teodora.

- Ti nisi hladna, ja sam taj koji je hladan. Presekao sam. Ona bi se sad pomirila na keca. Mogu da budem kvaran i pomirim se sa njom, da dokažem - poručio je Bebica.

Autor: A. Nikolić