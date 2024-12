Sve se trese od brutalnih uvreda: Kačavenda i Luka se prozivaju za sve pare, opšti karambol u programu! (VIDEO)

Urnišu jedno drugog bez zadrške!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" započeo je temu o sukobu Milene Kačavende i Luke Vujovića, zbog čega je došlo do još žustrije svađe i žešćih uvreda.

- Ja sam ušao s poštovanjem prema njoj, jer taj neko sa njom ne sedi, ne pije i ne druži se već je poštuju zbog njenog bivšeg muža. Ona će napolju da se izvinjava i da zove - rekao je Luka.

- Ti meni ne možeš da se izviniš, sve i da hoćeš. Ti p*čkice mala skraćena bez k*rca sa p*čkom ispod nosa. Rijaliti p*čko paćenik, hleba nemaš da jedeš, lepio si koverte u Cirihu - dodala je Milena.

- Ti morališeš drugim ženama, a devedesetih si verovatno pila i izlazila - rekao je Vujović.

- Moram da te podsetim da sam ozbiljna dama, koja je bila sa ozbiljnim čovekom i koja je solo već tri godine - nastavila je Kačavenda.

- Kad sam ušao u ovu kuću prihvatila me je, sedeli smo i provodili vreme. Došao sam sa stavom da ovde imam dve osobe kojima mogu da se javim. Ja sam prihvatio svaki njenu sugestiju dok nije počela da me gazi jer sam branio Enu - pričao je Luka.

- On je govorio da Ena prodaje koktele, a ne ja - rekla je Milena.

- Spuštala me je za Sandru, rekla mi je da mogu da joj se sagnem, a ja sam to prećutao. Svi su me pitali kad sam izašao zašto ona mene mrzi. Kad sam ušao dao sam sebi za pravo da joj kažem da je klošarka, jer tako uličarski rečnik nikad nisam video. Kad sam počeo da sedim sa Sandrom rekla mi je da mi ona ne treba i da je mutava. Ja sam ovde dobio od nje kritike zbog Aneli, ona najgore vređa Aneli. Ja sam prišao i rekao da mogu da mi se sagnu, u smislu da me ne zanima šta komentariše. Ja sam se izvinio ako je shvatila to kao uvredu. Kasnije me je kao običan duopljak zvala i pitala za kozmetiku, jela je moju picu, a onda danas ustala i navela me. Šta je to njeno dupljak? Krivo joj je što sam bitan, a ona nema šta ovde da radi - govorio je on.

- Bitan si svojoj kevi - odbrusila je Milena.

Autor: A. Nikolić