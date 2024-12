Ovo nikako niste smeli da propustite!

Ponedeljak veče rezervisano je za emisije ''Izbor potrčka'' i ''Pretres nedelje''. Nakon što je voditelj Milan Milošević ušetao u Belu kuću, tenzija među učesnicima je dosegla vrtuhan, jer su re konačno rapčivijale mnoge teme, a tajne učesnika isplivale na površinu.

Voditelj Milan Milošević na samom početku noći dao je priliku takmičarima "Elite" da komentarišu današnju podelu budžeta ovonedeljnog vođe Borislava Bore Terzića.

U Beloj kući, voditelj Milan Milošević podigao je Nenada Marinkovića Bebicu kako bi prokomentarisao podelu budžeta ovonedeljnog gazde Borislava Terzića Terze, nakon čega je i Sofija Janićijević ustala kako bi dala svoj sud, te je oplela po bivšem.

Dok je većinski deo učesnika osudio Borislava Terzića Terzu jer je Sofiji Janićijević dao mali budžet, Ena Čolić je uložila sve napore, kako bi ga oprala.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Borislavu Terziću Terzi kako bi odabrao svoje potrče. On je podigao skoro ceo crno sto, a da sede ostavio samo Marka Đedovića, Milenu Kačavendu, Milicu Dugalić, Enu Čolić, Jovana Pejića Peju, Lepog Miću, Stefana Karića i Marka Stefanovića.

Nakon kraće neizvesnosti, Terza je odlučio da potrčci budu Teodora Delić i Luka Vujović.

Ovonedeljni vođa Borislav Terzić Terza, izabrao je svoju omiljenu ličnost koja će ove nedelje boraviti sa njim u hotelu. Bez i malo razmišljanja on je izabrao Danijela Dujkovića Munjeza.

Voditelj Milan Milošević započeo je temu o nominacijama Sofije Janićijević i Borislava Bore Terzića. On je odmah upitao Sofiju da prokomentariše kako je sve to njoj izgledalo, nakon čega je došlo do rasprave izme

Milan je želeo da sa ukućanima prokomentariše nominacije, i kako kaže "lažni moral" ukućana.

Tokom emisije "Pretres nedelje" došlo je do rasprave Nenada Marinkovića Gastoza i Mateje Matijevića zbog različitih stavova o pozdravima koje je Sofija Janićijević slala Medi.

Voditelj Milan Milošević prozvao je Luku Vujovića da objansi svoj stav da je Sofija Janićijević devojka za jednu noć, prilikom čega je Markon Stefanović takođe opleo po njoj.

U emisiji "Pretres nedelje" voditelj Milan Milošević pokrenuo je temu o raskidu Teodore Delić i Nenada Macanovića Bebice. On je je pitao zbog čega je rekla da je shvatila da je sve bila navika, a ne ljubav kao što su pričali.

Nenad Macanović Bebica je žestoko izvređao Teodoru Delić, nakon čega je pokazao da mu je ipak teško zbog raskida.

Nenad Macanović Bebica je potom zaplakao zbog Teodore Delić, a kad su ga emocije totalno savladale, pobegao je u spavaću sobu.

Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica su počeli da iznose prljav veš iz svog odnosa, zbog čega je nastao haos za crnim stolom.

Voditelj Milan Milošević podigao je Stefana Karića da iskomentariše odnos i raskid Nenada Macanovića Bebice i Teodore Delić.

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" dao je reč Mileni Kačavendi, kako bi komentarisala raskid Teodore Delić i Nenada Macanovića Bebice.

Aneli Ahmić pokušavala je od Nenada Macanovića Bebice da sazna kakav će mu biti sledeći potez u odnosu sa Teodorom Delić.

Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica žestoko su se svađali za vreme reklama.

Sofija Janićijević optužila je Teodoru Delić da je zaljubljena u Borislava Terzića Terzu.

Milana Kačevenda prokomentarisala je kraj njenog prijateljstva sa Lukom Vujovićem.

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" započeo je temu o sukobu Milene Kačavende i Luke Vujovića, zbog čega je došlo do još žustrije svađe i žešćih uvreda među njima.

Anđela Đuričić prokomentarisala je odnos nje i svog dečka Nenada Marinkovića Gastoza. Anđela je saznala da se Gastoz raspitivao zašto Keti plače.

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" pokrenuo je temu o odnosu Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza i problemima koje im je napravila Katarina Samardžić Keti.

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" pokrenuo je temu o odnosu Anđele Đuričić i Stefanu Kariću, te su njih dvoje otkrili da li je među njima nekad bilo nešto više od prijateljstva.

Voditelj Milan Milošević tražio je od Keti Samarđić da prokomentariše svoj odnos sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" podigao je Ivana Marinkovića, kako bi razgovarali o njegovom odnosu sa Aleksandrom Nikolić, te je Nenad Marinković Gastoz oštro prokomentarisao njihovu vezu.

Voditelj Milan Milošević podigao je Jelenu Ilić kako bi dala svoj sud o vezi Ivana Marinkovića i Aleksandre Nikolić.

Milan Milošević saopštio je rezultate na anketi za najveće izdajice. Treće mesto zauzela je Katarina Samardžić Keti. Reč je dobila Milena Kačavenda.

Drugo mesto kao najveći izdajnik u "Eliti" je Uroš Stanić. Milan Milošević je dao Aneli Ahmić reč da da svoj sud o anketi.

Voditelj Milan Milošević saopštio je rezultate na anketi za najveće izdajice. Prvo mesto zauzeo je Borislav Terzić Terza.

Nakon žestokog sukoba Ivana Marinkovića i Anđele Đurišić, Aleksandra Nikolić se umešala sa namerom da odbrani svog partnera Ivana. Za Anđelu koja je poznata po brtkom jeziku ovo nije bio nikakav izazov, te je i njoj sasula u lice šta je imala. Obe su dale sve od sebe da zaštite i odbrane svoje partnere.

Milica Dugalić završila je u suzama zbog šale Nenada Marinkovića Gastoza, zbog čega je njemu bilo jako krivo, pa je na sve načine pokušavao da je uteši i popravi raspoloženje.

