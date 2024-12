On je dvostruki izdajnik: Sofija kivna na Terzu jer joj je zbog Milice okrenuo leđa, on porekao da je to razlog, pa otkrio zbog čega se distancirao: Glumila si moralnu devojku, lagala si me! (VIDEO)

Od ljubavi do mržnje, ima tako malo!

Tema današnje debate je da li se izdaja može oprostiti ili ne. Prva koja je govorila na ovu temu bila je Sofija Janićijević, koja je zastupala stav da za izaju ne postoji opravdanje.

- Terza me je izdao. Okrenuo mi je leđa kad sam se najmanje nadala. Na početku je sve bilo kako treba, imalo je smisla, a onda se se sve preokrenulo. Ja sam zastupala svoje stavove, a on je taj koji nije ispunio svoja obećanja. Osećala sam se usamljeno, onda kada sam bila najgore. Pokazatelj toga da je nezreo ili da me nije voleo je taj što je nakon Miličinog dolaska meni okrenuo leđa. On nije samo mene izdao, izdao je i Milici. On je dvostruku izdajnik - kazala je Sofija.

- Izdao sam sebe, Milicu i naše dete. Izdao sam porodicu. Izdao sam sve ljude koji su bili na veridbi. Ja sam se osećao da tako tad treba, ali onda sam ovde došao i neke stvari osetio. Mene je ovde izdala Sofija - istakao je Terza.

- Kako sam te ja to izdala? - upitala je Sofija.

- Lagala si me. Lagala si da ne znaš ko je Meda, nije ti bilo jasno ništa. Meni si govorila da si moralna i dobra devojka, a pokazalo je suprotno. Nisam se ja zbog Milice udaljio, već jer si za Medu lagala - kazao je Terza.

Autor: S.Z.