S tim čovekom sam planirala budućnost: Teodora otkrila kako se oseća nakon silnih sukoba sa Bebicom, Aneli raskrinkala Mateju! (VIDEO)

Otvorile dušu!

Aneli Ahmić i Teodora Delić došli su u Rajski vrt, kako bi razgovarali sa Drvetom mudrosti.

- Teodora, šta se to izdešavalo kod tebe - pitalo je Drvo.

- Počeo je da me proganja od debate, očekivala sam to. On samo može da glumi da ga boli k*rac i da je hladan, ali znam da mu nije dobro. Celo veče je plakao - rekla je Teodora.

- Kako je tebi - pitalo je Drvo.

- Iskreno, teško mi je i loše mi je. S tim čovekom sam planirala budućnost, nisam očekivala uvrede na račun moje majke. Preko toga ne mogu da pređem - kazala je Teodora.

- Kako misliš da će se nadalje odvijati situacija - pitalo je Drvence.

- Ne znam, sve što sam pretrpela s njegovom bivšom devojkom je bilo bespotrebno. Pričao mi je kad će naša beba, u šoku sam zbog svega. Videla sam blago pokajanje, ali ne mislim da će ovo da stane. Vidi da ne želim pomirenje, jer ne dam porodicu. Oni su mi na prvom mestu i ne mogu da pređem preko ovog maltretiranja. Volim ga i dalje, ali eto. Svako jutro se budim i mislim da će ovo proći i da me neće tako boleti ove stvari, ali opet me boli. Ja njegovu porodicu nisam nijednom uvredila. Mora duboko da mi se izvini za maltretiranje, vređanje i uhođenje - rekla je Delićeva.

- Aneli, kako se ti osećaš - pitalo je Drvo.

- Ja sam super, osećam neku euforiju. Evo, imam jednu tajnu o Teodori - rekla je Aneli.

- Malopre mi je rekla da je Mateja celu noć gledao, rekla sam joj da on hoće samo priču, jer je nebitan. Kad sam joj rekla da ga ignoriše, on je stajao do mene. Mene on ne zanima - otkrila je ona.

Autor: Iva Stanković