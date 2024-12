Videla sam mu u očima da želi da me poljubi, gleda me stalno u ogledalu: Sofija progovorila o Terzi, otkrila da li se nada pomirenju sa njim, pa pomenula Milicu(VIDEO)

Sofija Janićijević je u Rajskom vrtu razgovarala sa Drvetom Mudrosti o njenom odnosu sa Borom Terzićem Terzom:

- Ne znam kako se osećam, videla sam u Terzinim očima da je njemu stalo do mene, on to poriče, ne znam šta da kažem. Kod mene se emocije nisu ugasile, a on sada nije bio iskren, u pogledu jeste, ali u rečima nije. To je ono što ja pričam sve vreme, da on nije stabilan i da nije pravi muškarac za mene - rekla je Sofija pa dodala:

- Ja u pogledu vidim da je njemu stalo do mene, ali kada vidim kako on komunicira sa mnom... Jeste on dečko koji pada pod uticaj drugih, a da li on to čeka da mi kaže šta ima, a onda možda je to njegovo mišljenje, ne znam, nisu mi to čista posla.

Sofija je potom otkrila da li je jutros očekivala onavku Terzinu reakciju:

- Nisam, iskreno, ali dok me on gleda ja vidim da bi on želeo i da me poljubi i da me zagrli, a ono što govori, nema smisla - rekla je Sofija pa dodala:

- Odlučila sam da sa njim nemam komunikaciju, to je kraj, već sam sebe srozala jutros, neću više, a meni deluje da on traži po kući gde sam, i idalje mislim da se to nije izgubilo. Ja sam videla to u njegovom pogledu, nemam pravu sliku o njegovim emocijama. Meni deluje da je on programiran, samo priča jedno, a u pogledu vidim sve, osetim, bila sam ja sa njim dva meseca znam kako me je gledao. Mislim da ću ovde staviti kraj, ja ne želim da me ta priča remeti, on kada uđe u sobu gleda mene u ogledalu. - rekla je Sofija

Ona je potom priznala da joj je mnogo bolje od kako je Milica otišla:

- Prva dva dana su mi bila teška, a posle svakim danom mi je bilo sve lakše i lakše, a zbog nje sam jako promenila mišljenje o ljudima u kući, videla sam kako je to kada sam ostala sama, tu je bila samo mala Sofi i baš sam promenila mišljenje i čekam svoji pet minuta da im vratim, da oni ostanu sami. Oni su se sklonili kada je meni bilo najteže, a onda su se vratili kada su videli da i je lakše. - rekla je Sofija pa otkrila šta zamera Milici:

- Ništa joj ne zameram,ona je imala pravo da kaže šta misli, ali sam joj zamerila što mi je vređala majku. Meni je bilo čudno sve što je ona rekla za njega, kada je rekla da se nisu svađali, da je on plakao u studiju kada su se rastali. Tada sam videla kako je on mene lagao od početka, to što je pričao da su se stalno svađali, i to sve. Ja ne bih više bila sa Terzom, ali ako bih ikada ušla sa njim u odnos, on bi me opet lagao. Definicija njega je da je dečak od 15,16 godina. Ja sa njim ne planiram nijedan kontakt više osim za stolom - rekla je Sofija.

