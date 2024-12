On nije bio iskren prema meni: Sofija smatra da Terza nema herca da joj prizna da je voli, ubeđena da na njega utiču pojedini takmičari (VIDEO)

Imala šta da kaže!

Sofija Janićijević je tokom razgovora sa Drvetom Mudrosti priznala da smatra da bi je Terza lagao i kada bi njih dvoje ozbiljno razgovarali, jer smatra da on od starta nije bio iskren prema njoj.

- Mislim da on ne bi bio iskren prema meni, i da on nije osoba sa kojomm bih mogla iskreno da razgovaram. Naš problem je bio taj što je on i ja to nisamo uradli. Uzalud je da razgovaramo jer on ne bi ni tada bio iskren. - rekla je Sofija pa dodala:

- JA sam htela da razgovaram sa njim, ali on to nije želeo. Imam ja šta da kažem, a ispalo je da pojedini ljudi za stolom govore da on ne treba da mi da priluku jer bih opet ja njega lagala, a onda kada skoči neko kao Milena, da mu kaže da mi nije dao priliku, a on se tada lomi. Meni deluje da bi on meni poverovao, ali da bi opet rekao kako odgovoara da se čuje spolja.

Sofija smatra da treba da pusti vreme da bi bila sigurna da će Terza biti iskren prema njoj.

Detaljnije u nastavku.

Autor: N.B.