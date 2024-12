Ako misli na dete, što pije antidepresive?! Miljana svom snagom oplela po trudnoj Milici, Anđela dala sve od sebe da je odbrani! (VIDEO)

Anđela čvrsto stoji iza trudne Milice!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Miljanu Kulić koja je oplela po Milici Veličković najstrašnije.

- Miljana šta ti se nije dopalo u Miličinom učešću, pa si podržala Terzu na žurki i rekla si da ga razumeš? - glasilo je pitanje.

- Ne mogu da verujem da je ona govorila da sam ja ludača i bolesnica, a znala je da sam htela da iščupam Sofiju. Videla sam ucenu preko nerođenog deteta, da i dalje gaji emocije prema njemu. Meni je bilo jako teško napolju, pa se nisam usudila da popijem nijedan psihijatrijski lek. Smatram da je sa Terzom bila da bi oprala svoju ružnu prošlost, nije otišla na kiretažu da je narod ne bi osuđivao. Apsolutno je svojim ponašanjem ovde pokušala da ispadne žrtva. Ja volim ženu lavicu. Nema jadnije, mizernije i bednije - rekla je Miljana.

- Miljana, Milica nije rekla da očekuje da će je Terza prevariti već da se nadala da neće napraviti nikakvu grešku do porođaja, a posle kad vidi dete ako mu to ne otvori oči onda neka ide svojim putem. Ja to tvrdim i nemoj da menjaš priču - rekla je Anđela.

- Ako ona misli dobro detetu, onda nek ima i oca i majku - rekla je Miljana.

- Miljana ovo sve priča jer je videla da je Milica rekla da je bolesnica. Nije mi jasno da žena koja se predstavlja najboljom majkom, žena koja je ušla u rijaliti trudna, meni je ovo užasno da slušam - rekla je Aneli.

- Meni se ne sviđa što Miljana priča. Ko će da se nada sa onolikim stomakom da će je prevariti čovek? Milica i Terza su bili vereni, meni je na to korak do braka. Terza je ušao da zaradi za svoje dete i Milicu. Ja koliko znam to nema veze. Ti Miljana trebaš da znaš prva kako se ona oseća, obzirom da si i ti ušla u rijaliti da bi zaradila za Željka - rekla je Anđela.

- Milica je rekla da će Terza biti NN odmah nakon što je prevario, tako da su to gluposti - rekla je Miljana.

Autor: N.P.