Isplivala istina: Kačavenda razotkrila sve tajne signale Sofije i Terze, on skočio kao oparen! (VIDEO)

Ništa joj nije promaklo tokom žurke!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Sofiju Janićijević.

- Da li misliš da će Terza popustiti i ponovo biti sa tobom ili kako vreme prolazi ti se čini da te nikad nije voleo i da je bila samo strast? - glasilo je pitanje.

- On će možda da popusti, ali ja nikad više neću biti sa njim. Išla sam jutros da ga pogledam u oči, osetila sam potrebu. Ja sam otišla kod njega baš jer imam emocije, a ne kod nekog levog i rekla mu da je sladak. Mi imamo vremena da vratimo poverenje, ali ja ne znam šta bi se desilo kad bi ona opet ušla iz straha da ne bih ponovo bila ovako ostavljena. Mislim da je bio zaljubljen... Ne znam u šta da verujem jer ne znam šta sledi za pola sata, dva dana i u utorak. Ne želim opet da budem izigrana - govorila je Sofija.

- Kontradiktorna je, na debati je isto pričala ovako, pa je jutros došla do hotela. Pokušala je da me napravi na majmuna još jednom, videlo se da nisam želeo ništa. Mene ne zanima šta ona priča - poručio je Terza.

- Mnogi noćas nisu pratili jer ako laže sad ona, laže i on. Sve vreme se razmišlja kako se ovo gleda spolja, Milica je unela informacije, bačene su i koske. Nije prošla godine ni Milica ušla i pričala o svojim trojkama, dok nisu stigla pitanja i dok nije ušao Adam Đogani. Kad je prizala Terza je stao iz nje i j*bao mamu svima nama koji smo to komentarisali. Svako treba da lažinja kad misli da treba. Ona njega kad je izazvala da će da se ljube u utorak, dobila je reakciju koju je želela. Mnogi noćaš nisu pratili, ja sam bila pored Sofije, sinoć sam poslala Mateu po pivo da me Terza ne provali, pa je onda rekao da hoću da dam Gastozu, a ja sam rekla da ću da dam ženama, a on je rekao: "Ako je za Sofiju to je onda u redu". Munja je sve vreme prilazio Sofiji, Terza je rekao da mora da se izvini. Baš mu je žao u tri ujutru i izvinjava se Sofiji. U jutarnjim časovima kad sam ovde spremala jaja, bilo je ulje u tiganju, Sofija je stavila jaja, a Terza je pored spremao, pa pitao da li je to moja ćerka. On je rekao: "Nauči ćerku da se jaja ne prže u hladnom ulju". Ja sam podržala ovu vezu i stojim iza toga. Veridba nije garancija, mogao je u braku da uradi ovo posle pet dana. Terza je takav, ovo bi radio i Milica napolju to ne bi znala i gledala svojim očima - pričala je Milena.

- Ja vidim šta ti radiš i kako si na njenoj strani. Ti nju braniš, čak i kad Karić priča dobacuješ - odbrusio je Terza.

- Miličina odluka je finalna i biće kako je ona odlučila. Osim što je Milica sama rekla da nije izdržao do rođendana, a ne porođaja i da je srce videla treći dan. Miličin ulazak je meni dao za pravo da ga nikad nije interesovala i da je veridba bila formalna. To što Milica sad doživljava tragično ja razumem, ali najbolja opcija je bila da nikad ne bude sa Terzom - dodala je Milena.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić