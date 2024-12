Sam sebi uskočio u stomak: Ivan pokušao da unizi ljubav Gastoza i Anđele, pa svoju devojku nazvao lakom! (VIDEO)

Gastoz ga rešava!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Aleksandru Nikolić.

- Aleksandra kako se osećaš zato što je Ivan dokazao da si laka riba i da može začas da te smuva? - glasilo je pitanje.

- Mene to ništa ne pogađa - rekla je Aleks.

- Baš ništa? - upitao je Milan.

- Pa ne, ne smatram sebe lakom, a to što smo se smuvali to je moja dobra volja - rekla je Aleks.

- Ovo nije pitanje da si ku*va, nego Ivan. Ispada kao da mu ništa ne zameraš, da te je teško smuvati, a ti pala odmah. To ti sa Ivanom treba da raspraviš, neprijatno ti je da kažeš da ti je on to rekao, da si laka riba. Klip je bio samo pre nedelju dana i rekao da je može da te lagano smuva i da si ti laka riba. Sad je dokazao da si laka - rekao je Milan.

- Đedović je pogodio poentu, ali to nije istina. Ja sam se trudio oko nje i zato sam je smuvao - rekao je Ivan.

- Ivanov jedini logičan odgovor bi bio da je rekao: ''Koristio sam vid manipulacije jer znam da je ona mnogo bolja riba nego što sam ja frajer i jedino na taj način sam uspeo da dođem do nje'' - rekao je Đedović.

- Činjenice i klipovi su na tvojoj strani, ali da je manipulacija u pitanju onda bih izabrao lakši način - rekao je Ivan.

- Da si samo ovo potvrdio, ti bi nju oprao od lakog morala, ali pošto si tebi najbitniji onda ona ispada laka riba - rekao je Đedović.

- On je rekao Aleksandri da je laka, a potom je smuvao. Bolje dođi da uzmeš savet kod mene kako da smuvaš devojke. Ja ne mogu da verujem da Aleksandra koja je videla sve od početka sezone da je oprala sve tvoje postupke - rekao je Gastoz.

- Je l' vi hoćete da kažete da sam ja na silu sa Aleksandrom? - upitao je Ivan.

- Moraćeš da smanjiš želudac da bi se prilagodio Aleksandri - rekla je Miljana.

Autor: N.P.