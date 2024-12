Sve karte na sto: Ena priznala da li je sujetna na Aneli zbog Mateje, Ahmićeva ga žestoko oduvala! (VIDEO)

Više neće da ćuti!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Enu Čolić.

- Da li i dalje hejtuješ Aneli jer ti je jasno da ga ona toliko fizički privlači da ne može da se odvoji od nje i ne ponaša se kao vojnik, a ti si od Mateje otpisana? - glasilo je pitanje.

- Mene je Mateja otpisao? Glupo mi je nametanje da Mateje ne može da kontroliše emocije i strast prema Aneli. Ja sam bila u separeu sa pet devojaka, a on je spavao sa svih pet. Sve su one bile na noć sa njim. On je lep i koristi to kad mu se može. Ako nije gej što ga ne bi radila Aneli? - pričala je Ena Čolić.

- Šta si jutros tražila kod Mateje? - pitao je Milan Milošević.

- On je krevet pored mog, pričali smo. Meni Aneli nekad bude toliko odvratna, a nekad nemam ništa protiv nje. Sinoć mi je prišla i dala svoju čašu, a ja sam joj rekla: "Pali, dušmanko, voliš me samo utorkom". Sinoć mi nije bila grzona, sve zavisi od njenog ponašanja - nastavila je Ena Čolić.

- Mateja je završena priča, ne interesuje me. Svaki put kad se zbližimo desi se naš rat. Koliko se sećam ona mi je prva prišla. Jutros me je opet dirala, nakon toga što mi je prišla. Može da me hejtuje do sutra, nemam potrebu da se svađam sa njom. Izduvana priča, odlučite se da li me volite ili mrzite. Sa Matejom ne želim komunikaciju, dala sam dovoljno prostora - govorila je Aneli.

- Ena, molim te nemoj više da me braniš. Što se tiče ove priče objasnio sam zašto juče nisam ništa uradio, nisam je primetio, kao ni par utoraka pre toga. Prošlog utorka sam imao cilj jer sam bio povređen zbog nečega što sam čuo. To je bio čist inat, a ne želja - dodao je Matijević.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić