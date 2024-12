Uh, ovo boli! Stanislav žestoko potkačio Cara, progovorio o Maji, pa priznao koja devojka mu je u Eliti 8 ZAPALA ZA OKO (VIDEO)

Dešavanja u "Eliti" neretko izazovu mnoštvo reakcija, te je tako ista prokomentarisao i bivši učesnik "Elite 8", Stanislav Krofak.

U novom izdanju emisije "Pitam za druga" na RED televiziji, bivši učesnik "Elite 8" putem viber video poziva, Stanislav Krofak, prokomentarisao je dešavanja u aktuelnoj sezoni "Elite", te je i otkrio koja devojka mu je zapala za oko.

Prizivaju te tamo, je l' se vidiš opet u "Eliti"?

- Nisam o tome razmišljao, ali sve je moguće, budemo videli. Ja sam napolju, radim, dogovorio sam borbu.

Moraš da mi prokomentarišeš Filipa Cara, kakvo je ono takmičenje?

- Vidi ovo, ja sam sportista preko 10 godina i ne želim komentarisati takve mečeve i takve stvari. U zadnje vreme je ovaj sport postao šoubiznis, neću to da komentarišem.

Šta Filip Car bolje udara, aperkat ili aperitiv?

- Aperitiv (smeh).

Koje su devojke sada intresantne tebi, a da su u "Eliti"?

- Po izgledu, Anđela mi je trenutno, tj. još uvek najlepša u kući, s njom bih sigurno provodio vreme kada bih bio unutra.

Ispratio si situaciju između Milice, Sofije i Terze, kako ti komentarišeš?

- Jesam, ispratio sam, sa Milicom se čujem, ostali smo dobri. Čujemo se baš često u prijateljskom smislu. Šta da kažem?! Sve se zna, ovo što je napravio nije trebao napraviti, ona nije trebala da ga pusti ili da on ulazi tamo, postoji način da se zaradi novac. Oni beže tamo jer nemaju brige o jelu, o režijama i stanovanju.

Kako Sofiju komentarišeš u ovoj situaciji?

- Ona je slobodna, Terza je kriv, on je krenuo i to je sada teško reći. Sto odsto je on kriv...Ona je trudna, povređena je, ja ne bih tako postupio, ona je postupila tako, sve je od osobe do osobe. Trebala je neke stvari da kaže, a trebala je da bude umerena, a ona je išla do kraja. Ona je takva, bila je takva i prošle godine, sve što ima to ti kaže, sviđa mi se to kod nje. Kad sam joj poslao: "Napravila si haos unutra", ona mi je rekla: "Jeste, al sam trebala da se ponašam kao ti".

Je l' si uspeo da ti padne da odigraš meč sa Majom?

- Jesmo. Maja je pobedila, igra svako veče, ja se upalim da se podružim s ljudima koji me vole i podržavaju. Ja sam s Majom dobar, ostali smo u prijateljskom odnosu.

Kakva je situacija u ljubavi?

- Ma nema ništa, sve mi ide osim ljubavi. Meni se devojke javljaju, ima velike količine toga, ne mogu u tome da se snađem. Ja je*iga volim žene, šta ću, takav sam, volim žene. Ja kada bih pričao, mogu da pričam dva sata, nema šta nema. Moj mobilni da neko uzme, ima preko 20.000 neotvorenih poruka, ima svega, to je haos.

Autor: Nikola Žugić